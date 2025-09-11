こんにちは！ユニ子と申します！

【画像で見る】ぜんぶスリコで買える！子育てに使えるコスパ◎でかわいいグッズ3選

Instagramでは、100円ショップや3COINSのお気に入りグッズを紹介しています＾＾

子育てアイテム、最近はほんといろいろ便利なものが出ていてびっくりすることも多いですよね。

3COINSにもママ、パパが嬉しいグッズがたくさん発売しています。

本日はその中から特に大人気のグッズを3点ご紹介しますね。

■1.ミニトイカメラ

ミニトイカメラ


カラー：アイボリー・グリーン・ピンク・ブルー

サイズ(本体)：約縦5.7×幅6.75×奥行き2.85cm

2,750円(税込)

実際に写真や動画もちゃんと撮れるミニトイカメラ　　こんな機能も▶


見たら絶対欲しくなる！ミニサイズのトイカメラです。

3COINSでも出るのではないかと待っていました！

手のひらに収まってしまうくらいの小ささで見た目はおもちゃのようですが、実際に写真や動画もちゃんと撮れます。

フラッシュまでついています　　えっこの価格で？！▶


トイカメラなのにこんなちゃんとしたフラッシュまでついているすぐれものです。もちろん、折りたためばフラッシュなしでの撮影も可能です。

撮った後すぐに液晶画面で確認することができるんです！　　撮った画像は…▶


レトロデザインで、ミニで、液晶画面がついているタイプはなかなかないんです。

シャッターを押すことができるのはありがたいですね。撮った写真の質感も流行りのレトロ風！！

撮った後すぐに液晶画面で確認することができるのがいいですね。

メモリーカードに保存も　　次のおすすめアイテムは▶


メモリーカード【microSDXCカード（64GBまで）、microSDHCカード（4GB〜32GBまで）、microSDカード（2GBまで）】にも対応しているので、写真をたくさん保存したり、なんと動画の撮影もできちゃいます。

typeCケーブルを使えば（別売）、データをパソコンに移動することも可能。

この機能でこのお値段、さすが3COINSです！

こどもの視点って面白いので、大人と一緒にぜひお子様の初めてのカメラにいかがですか？

■2.ポケットティッシュ&小物ポーチ

ポケットティッシュ&小物ポーチ　　パパママにおすすめな理由は▶


カラー：ブラックのみ

550円(税込)

意外に、ありそうでなかった、ティッシュケースと小物ポーチがセットになっているアイテムです。

カラビナ金具がついている　　落とさないから▶


このアイテムの一番ありがたいところは、カラビナ金具がついているところ。

バッグにつけておけるのが本当に便利なんです。

簡単につけかえができてとても便利！！

しかもカラビナが大きいので太い持ち手のバッグにも取り付けが可能です。

お出かけの時に重宝します　　おすすめまだあります▶


バッグにつけておけば、こどもが水をこぼしてしまったり、手を汚してしまった時も、「あれどこいったっけ…」と焦って探すことがなくなり、かなり助かります！！

ポーチにはアルコールティッシュや、ゴミ袋、リップなどを入れるとすぐにさっと取り出せるので、こちらも探す手間が省けてお出かけの時に重宝しますよ。

■3.ビジーBOOK

ビジーBOOK　　それってなに？▶


左・ピンク　右・ブルー

1100円（税込）

サイズ：約縦33.5×横28cm（持ち手込み）

なんと３COINSには、人気のビジーbookまで登場しています。

ビジーブック（Busy Book）とは、お子様が指先を使って遊びながら学べる知育玩具。

お子様が指先を使って遊びながら学べる知育玩具　　ページをめくると▶


色はピンクとブルーがあります。

開くとページいっぱいにたくさんの仕掛けが…！！

大人でさえ、見ているだけでもうきうきしてしまいます。

見開きいっぱいにたくさんの仕掛けが…！　　バリエーションも▶


ひもを結んだり、ボタンやバックルを留めたり。着替えや、指先の練習にすごくいいです。

ピンクのビジーBOOKはお花や動物などかわいらしい仕掛けが多めです。

ブルーのほうのビジーBOOKは車を走らせたりできます　　これは子どもを飽きさせない！▶


ブルーのほうのビジーBOOKは車を走らせたりできます。

仕掛けでできる内容はピンクとほぼ同じ、お好きな色を選べますね。

お出かけ先でお子様がぐずってしまった時用に持っていると安心


持っていればいつでも遊べるので、お出かけ先でお子様がぐずってしまった時用に持っていると安心です。バッグ型で軽く持ち運びに便利ですよ♪

3COINSにはお子様との時間をより楽しく過ごせるアイテムがたくさん！

実は、今回ご紹介したグッズはどれも以前は売り切れて入手困難でした。

でも、今は買えるようになった人気商品ばかり。

また売り切れてしまう前に、ぜひ3COINSでチェックしてみてくださいね！！

作＝ユニ子