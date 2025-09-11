

たとえ同じ言葉を話していたとしても、生活様式や与えられた環境、個人の経験などが異なっていれば、お互いのことを理解できないこともある。ビジネスシーンにおいて意見の食い違いが生まれたりするのも、そういった事情が絡んでくるからだ。

では、そういった事態を避けるためにはなにが必要なのだろう？

この問いに対して、『全人類の教養大全1』（チェ・ソンホ著、キム・セヨン訳、東洋経済新報社）の著者はどう答えるか。

ほとんどの人は「教養」の解釈が間違っている

会話や意思疎通に必要なのは言語ではない。共通項だ。そして人類の共通項は、僕がまだよく知らないだけですでにそこにある。いまここにいる僕と皆さんだけでなく、過去や未来の人びとまでもいっしょに、すべての人が持っている共通項。僕たちはそれを「教養」「人文学」と呼ぶ。

教養とは、クラシック音楽を聴きながら優雅に紅茶を飲むような、そんなものじゃない。教養と人文学とはつまり、「幅広くて浅い知識」だ。（「プロローグ 『自分』が生きている世界のしくみを知る方法」より）





これは非常に説得力のある主張だ。「クラシック音楽を聴きながら優雅に紅茶を飲むような」という表現がわかりやすいものであるかどうかは別としても、日常のコミュニケーションにおいてはそういった“ちょっと使える知識”は役に立つからだ。

もちろん、各人が持っている専門的な知識も必要不可欠なものではあるに違いない。しかしそれらは、日常会話ではあまり役に立たなかったりもする。それどころか、カジュアルな会話のなかにいきなり専門的なノウハウをぶち込まれたりしたら、相手から抵抗感を持たれてしまっても無理はない。

だからこそ、著者がいう“奥深い大人のコミュニケーションゲーム”に役立つ「教養と人文学という人間の英知」が意味を持つのである。本書は、そうした考え方に基づいて書かれている。

大人のコミュニケーションゲームに参加するためには、基本的な資格が必要だ。その資格とは「最低限の知識」。

それって、何だろう？

答えから言ってしまえば、それは自分が暮らしている「世界」に対する理解だ。世界を理解してはじめて、そこに暮らしている「自分」を理解することができる。そうやって深まった「自分」への理解は、より深く「世界」を理解するための土台になる。（「プロローグ 『自分』が生きている世界のしくみを知る方法」より）

特徴的なのは、歴史、経済、政治、社会、倫理の5パートに分けて「現実世界」を扱った1巻と、真理、哲学、科学、芸術、宗教、神秘の6パートに分けられた「現実の向こう側の世界」を取り上げた2巻とで構成されている点だ。

ここでは前者に焦点を当て、個人と社会の対立について考察している「4 社会」のなかから「個人主義」と「集団主義」との関係性をクローズアップしてみたい。

「個人主義」と「集団主義」

「個人」は「社会」のなかで生きており、両者はなによりも深くつながっている。個人は社会がなくては存在できず、個人の集合体である社会も個人なしには存在できないということだ。

純粋に考えれば美しい関係性だが、現実的にはこれら2つの主体が問題なく共存できるとは限らない。理想論ですべてが片づくわけではなく、実際にはいろいろな対立が起きたりもするのだから。

個人の権利と社会の利益が対立するなら、個人の権利が優先的に保護されるべきだと考える人がいる。この考え方を「個人主義」という。（276ページより）

この主張の根拠は、社会という考え方が実体のないものだという点にある。なぜなら社会とは、単純に個人の集合体だから。では、私たちが「社会」と呼ぶものの実体とは？ 私たちの暮らす町だろうか？ それとも国？ いや、なかには世界を社会だと考える人もいるかもしれない。

社会という言葉は範囲を決めることができず、実体を持たない幻想であるということだ。私たちは、それが実際に存在すると錯覚しているにすぎない――著者はそう述べている。

一方で、個人の権利と社会の利益が対立するなら当然社会の利益が優先される必要があると考える人もいる。この考えを「集団主義」という。（277ページより）

こちらについては、考え方が個人主義とは対照的なものになる。

社会は実体のないものではなく、実体があるもの。そして社会は個人の集合体以上の存在であるということだ。これは目に見えるものであって、実質的な影響力を持っている。社会なく個人が存在することは不可能であり、個人の存在の意味はいつも社会のなかで決められる。

つまり、社会という全体の利益と存続のためなら、個人に対する権利侵害はある程度正当化されるということである。

さて、どうお感じだろうか？

なお、個人の権利と社会の利益がぶつかったら、誰の味方をするべきなのだろう？ この点について考えるために、著者は2つの例を紹介している。

例1 水害対策の対立「10分で洪水が押し寄せます」

A市は国の首都として産業、軍事、政治、文化のすべてにおいて国の中核的な役割をになっている。国の総生産の半分以上を生むこの都市に、危機がやってきた。前例のないほどの大きな洪水が起きて、あふれた水が10分後にA市を襲うというのだ。（278ページより）

そうなると多くの人的被害が予想されるが、高い建物が多いので被害はある程度避けることができるかもしれない。とはいえ財産や施設への莫大な被害は避けられないだろう。産業活動がしばらく停止し、安全保障面で重要な施設も水に浸かってしまう。街としての規模を考えると、A市のみならず国家全体の損失となる可能性がある。

しかし、A市の損害を防ぐ方法があるのだという。A市に向かって押し寄せている洪水が必ず通る道があるため、その道のダムを爆破して洪水の流れを変えられれば、A市はさほどの被害を受けずにすむというわけだ。

ただし問題もある。ダムが破壊されて流れが変わった先に、B村という小さな村があるのだ。B村は50世帯ほどが集まっており、おもに老人が暮らす農村だ。

そんなB村が洪水に襲われても財産被害は大きくないが、人的被害は大きくなる。現実的に村民を避難させる時間的余裕がないからだ。

さらに大きな問題は、自分がこの選択をしなければならない最高権力者であるということ。さて、ダムを爆破するという提案を受け入れるだろうか？ それとも拒否するだろうか？ 選択肢が2つだけだとしたら、どうするだろう？

「国の未来がかかっているのに」と責められる



そこで決定の参考にするために、非常事態安全保障会議を開いた。緊急事案ということで集まったほぼすべての大臣が「ダムを破壊するべきだと思う」と主張すると、総理が反論した。

「閣下、爆破してはなりません。まずA市は物質的な被害を受けませんが、B村は100名以上の人的被害が起きると予想されています。国による殺人だと、市民と野党は大きく批判するでしょう。また、支持率が悪化して次回の総選挙で不利になるかもしれません。さらには政治的利益を超えて、実際に国民を選択的に殺害する行為です。倫理的な観点からも許される行為ではなく、大統領任期が終わったあとにこの責任を免れるのは難しいでしょう」（279〜280ページより）

たしかにそのとおりかもしれない。そのため、とうてい爆破できそうにないという結論に思い至り、最高権力者である自分は答えた。「では、爆破しないということで……」。ところが、言い終わる前に国防大臣が声を荒げた。

「いまのように国家全体の未来と安保がかかっている状況で、政治的、道徳的非難を避けてダムの爆破をやめたのなら、これは民族と国家に対する裏切り行為ですぞ！

国防省はちょうどA市の入り口に位置しており、最初に国防省が浸水します。すると国家安保のすべてがマヒし、われわれは無防備な状態になるでしょう。対立するX国からの侵攻を防げなくなったら、どうするおつもりか。

さらには、政府が国家全体の利益を考えるべきときに、わずかな個人の犠牲すら受け入れられないとなれば、政府に課されている業務をまっとうしていないのではないか。大統領閣下の責任も免れないでしょう」（280ページより）



総理は「全体の利益よりも、まず考えるべきは個人の権利である」という考えだ。その一方で国防大臣は、「全体の利益を考えるべきだ」と主張している。このように2つの立場、考え方が対立してしまうと、「会議を開くべきではなかった」と感じることになるかもしれない。

例2 臓器移植のジレンマ――「君の臓器が欲しい！」

Zさんは20歳の健康な青年だ。Zさんの村には10人の病人が住んでいる。彼らは幼い子どもから老人までと、さまざまな年齢とそれぞれちがう病気である。命の危険がある人もいるし、そうでない人もいる。

ある日病人たちは、自分たちの病気に対して完治する可能性と、医学的な根拠がある治療方法を偶然見つけた。Zさんの臓器を取り出して移植すれば、10人全員が完治するというのだ。もちろん、Zさんは死んでしまうけれど。

村の住民がZさんに会いにきて言った。

「君の臓器が欲しいんだけど……」

Zさんは答えた。

「ハァ？ 何を言っている？ 臓器には僕の魂がこもっているし、約20年、僕といっしょに育ってきた器官たちだ。僕の臓器には、僕の誠意と努力と時間のすべてがかかっていて、これからの人生にも必要だ。ありえないことを言わないでくれ」（281〜282ページより）

さて、この場合、Zさんを犠牲にするのは妥当だろうか？



もちろん作り話なのだから、現実味がないと感じるかもしれない。とはいえ現実的に、こうした二者択一を迫られる機会は起こりうるものだ。しかも、個人の権利（個人主義）と社会の利益（集団主義）がぶつかる以上、どちらかを選択しなければならないのである。

一般的に多い答えは、例1に関しては「ダムを破壊してA市を救う」、例2では「Zさんから臓器を摘出してはいけない」というものだろう。



ところが、全体の利益と個人の権利のなかでなにを優先するのかという基準で考えたとき、このような答えには一貫性がないと著者は指摘する。この2つの例は構造的に違いはなく、以下の3つのなかから1つを選ばなければならないというのである。

（1） 全体の利益を優先する：A市と患者を守るべき

（2） 個人の権利を優先する：B村とZさんを守るべき

（3） 2つの例が論理的に同じ構造ではないという根拠を示す

（283〜284ページより）

まず、（3）は不可能だろう。程度の差はあるにせよ、2つの例は全体の利益のために人為的介入をするのだから、個人の権利を侵害しているという点では同じなのだ。つまり（1）か（2）しか選べないわけで、（1）のような立場を集団主義、（2）のような立場を個人主義というわけである。

どちらかが絶対的に間違っていて、どちらかが絶対的に正しいというのであれば選択は難しくない。しかし現実問題として、そのような「絶対」は存在しない。だからこそ、「なにを優先するべきか？」という問題についての答えが出ることはないのだ。

知的好奇心が刺激される

このように、本書ではさまざまな事例を用いながら教養や人文学についての解説がなされていく。文体も軽妙なので読みやすく、なにより知的好奇心をぐいぐいと刺激してくれるような心地よさがある。これは純粋な感想だ。

次回は続く2巻のなかから、また興味深いエピソードをご紹介したい。

（印南 敦史 ： 作家、書評家）