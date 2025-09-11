11日13時現在の日経平均株価は前日比540.44円（1.23％）高の4万4378.11円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は740、値下がりは818、変わらずは57。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を349.47円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が174.23円、東エレク <8035>が24.82円、フジクラ <5803>が18.57円、ディスコ <6146>が14.05円と続く。



マイナス寄与度は47.81円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が10.13円、コナミＧ <9766>が9.12円、トヨタ <7203>が6.25円、ソニーＧ <6758>が5.91円と続いている。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、非鉄金属、鉱業、電気・ガスと続く。値下がり上位には銀行、保険、輸送用機器が並んでいる。



※13時0分2秒時点



株探ニュース

