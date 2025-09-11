¥«¥Î¥¢¤¬ÂæÏÑ±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¡ª ¸òÎ®»î¹ç¤Ç¤Ï½÷»ÒÃæ²ÚÂæËÌÂåÉ½¤È¤âÂÐÀïÍ½Äê
¡¡V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤Ï10Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤ÆÂæÏÑ±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î³ØÀ¸¥Áー¥à¤«¤é½÷»ÒÃæ²ÚÂæËÌÂåÉ½¥Áー¥à¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Î¸òÎ®»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝÅª¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤àµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µÊ¡²¬¤«¤éÀ¤³¦¤ØÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅöÆü¤ÏÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÇÛ¿®¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ºßÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±óÀ¬¤ÎÆüÄø¤äÂÐÀïÁê¼ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£ÂæÏÑ±óÀ¬¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¸òÎ®»î¹ç¡¡¡Êvs¿·ËÌÃæåù½÷»ÒÇÓµåÂâ¡Ë
¡¦9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¸òÎ®»î¹ç¡¡¡ÊvsµÁÎÏÓÛÂ¤½÷»ÒÇÓµåÂâ¡Ë
¡¦9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¸òÎ®»î¹ç¡¡¡ÊvsÃæ²ÚÂæËÌ½÷»ÒÂåÉ½Ââ¡Ë