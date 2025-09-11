Photo: 村上タクタ

やはり、世界一注目される発表会なのだなと痛感。

今回のApple（アップル）イベントでは、全4機種の新型iPhoneと全3機種の新型Apple Watch、そしてAirPods Proの最新モデルが同時に発表されました。どの製品も個性にあふれていて、数年ぶりに登場した製品も含めて非常に濃い内容のアップデートだった印象を受けました。

実際どんなところが進化したのか、早く触って色々と確認したいところですが、今回カリフォルニア州クパチーノのApple本社で開催された発表イベントに、ガジェットメディア「ThunderVolt」の編集長こと村上タクタさんが取材をされたため、現地で実際にiPhone 17シリーズや新型Apple Watch、AirPods Pro 3を触って感じた、ファーストインプレッションによるコメントをいただきました。

万全の性能を求めるiPhone 17 Pro

Photo: 村上タクタ

iPhone 15 ProとiPhone 16 Proは発熱に悩まされたということで、iPhone 17 Proは放熱に主に取り組んだ模様。ベイパーチャンバーという仕組みと、ボディ全体を放熱に利用し、特にiPhoneケースに覆われないカメラ周り部分に、チップセットなど熱くなる部品を集中させ、熱さ対策を強化した。 実際、デモ機を触ってみても他のモデルに比べて圧倒的に『クール』だった。

Photo: 村上タクタ

カメラは、3連カメラすべてが48MPフュージョンカメラとなり、0.5〜8倍という広大なズーム領域を確保するようになった。 筆者は前モデルの2倍と5倍の間の広さが気になっていたので、今回の0.5倍、1倍、2倍、4倍、8倍というカメラユーザーには分かりやいレンズチョイス。

Apple Watchは、命を救うヘルスケアデバイスとしてアピール

Photo: 村上タクタ

実際、緊急通信やヘルスケア機能などの充実は、持っている人と持っていない人に寿命の差が出るのでないかと思わせるほど。 今回のApple Watch Ultra 3、Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3に追加された機能の多くも命を救うヘルスケアデバイスとしての機能にまつわるものが多かった。 ランニングなどのアクティビティの記録を取るならApple Watch SE 3でもいいが、心臓や呼吸器まわりの異常を検出する機能はApple Watch Series 11以上のモデルが充実しているので、Apple Watch Series 11もしくはApple Watch Ultra 3をお勧めしたい。 とにかく、長生きしたければ、Apple Watchだ。

AirPodsのノイキャンがすごい

Photo: 村上タクタ

AirPods Pro 3は旧モデルに対して、ノイキャンが2倍の性能。実際に会場で試してみたが、ビックリするほどのノイキャン性能だ。そしてその動作が自然なのも他社に対して圧倒的。Apple Watchをしていなくても心拍を取れる機能も採用。 また、これは現行モデルのAirPods Pro 2やAirPods 4も対応するが、リアルタイムで外国語を聞き取り、翻訳できるようになる。来年の取材は説明員の方の英語の話を、AirPods Pro 3をつけて日本語で聞くことができそうだ。日本語の対応は年内とのこと。

Source: Apple