元プロレスラーでタレントの長州力（73）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。長女の夫がかつてマネジャーとなった経緯を明かされる場面があった。

この日は長女の有里さん、その夫で長州の元マネジャーでもあった慎太郎さんとそろって登場。慎太郎さんは有里さんとの出会いを聞かれると「小学校からの同級生です」と回答した。

マネジャーになった経緯は「結婚してからなんですよ」と言い、「それも義理の母が、まあ1回ちょっと力さんに付いてみればって言うので付いてみて。まあ、結構、だいぶ修業になりまして。だいぶ鍛えられましたね」と振り返った。

「義理の母に凄い感謝してまして。それがあったからこそ、今の関係値、まあYouTubeとかも一緒にやらせてもらうことができて。それがなかったら、今ここにいることもないです」と続けた。

慎太郎さんは小学生の時から有里さんが好きだったのかと聞かれると「違います。こっち（有里さん）からのプロポーズです」と回答。有里さんは「元々仲良かったんですね。友達としてずっとこう、20歳過ぎても仲良くて。そのグループがあって、まあ30過ぎて、ちょっとお互い、まあ相手もいないし、周りはちょっと結婚し始めてるしっていう、ちょうどその意識のところで」と説明した。

慎太郎さんは長州のことも知っていたのかと問われ「運動会とかも来てたんです」と証言。「一番いい角のコーナーのところに、力さん座ってたりして。おおいる！って」と笑ってみせた。

マネジャー時代は仕事などはきっちりとするように指示していたのかとの質問には「そうですね。それは仕事なんで」と言い切った。

義理の息子がマネジャーでやりづらさはなかったと尋ねられた長州は「いやあ、そういうのはあんまり気にはならなかった」と淡々。「ただやはり小さい男の子だから」と続けた。