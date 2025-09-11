「今日好き」倉八音羽、タイトミニワンピから美脚披露「スタイル抜群」「脚長い」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた倉八音羽が11日、自身のInstagramを更新。美しい脚のラインを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」ギャルJK、衝撃の圧巻美スタイル
倉八は黒いタイトミニワンピースに白いジャケットを羽織ったモノトーンコーディネートを披露。鏡越しのショットで、美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「脚長い」「スタイル抜群」「モデルみたい」「おしゃれ」「大人っぽい」「センス良すぎ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆倉八音羽、モノトーンコーデで美脚のラインを披露
