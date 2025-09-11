「服のレパートリーが少ない」→【ユニクロ】へ！ 大人のスタメン候補♡「お助けワンピ」

「いつもコーデがワンパターンになりがち……」気分をガラッと変えるなら「ワンピース」がおすすめ。1枚でコーデの軸がカチッと決まって、朝の時短も叶えてくれるかも。大人世代にフィットするアイテムをリサーチする中で見つけたのは【ユニクロ】から登場した新作ワンピ。1枚ではもちろん、レイヤードスタイルもできるデザインで、コーデのバリエーションを広げてくれるはず。大人に似合う上品なカラー展開も魅力なので、ぜひワードローブに迎えて。

きちんと感とカジュアルさを両立したシャツワンピ

【ユニクロ】「オーバーサイズシャツワンピース」\3,990（税込）

きちんと感がありながら、ゆったりとしたオーバーサイズシルエットがこなれた雰囲気を演出。ボディラインを拾いにくく、きれい見えしながら楽に過ごせそうです。ミニ丈のワンピースとしてはもちろん、パンツやスカートとレイヤードしたり、前開きにして羽織りとして使うのも◎ トレンドカラーとして注目のダークブラウンのほか、シックなブラックと爽やかなブルーも展開しています。

ロングシーズン着まわしやすいノースリーブワンピ

【ユニクロ】「ハーフジップワンピースノースリーブ」\5,990（税込）

インナー次第でロングシーズンの活躍が期待できるノースリーブワンピ。フロントジップの洗練されたデザインでオンオフ問わず使いやすく、大人のデイリーコーデでスタメン入りする予感。上半身はすっきり、スカート部分はたっぷりボリュームのあるフレアシルエットで華やかなムードを演出します。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M