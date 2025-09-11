

BE:FIRST

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの10月29日にリリースする自身初のベストアルバム「BE:ST」に収録される新曲「Stare In Wonder」が、10月8日より放送が開始されるTVアニメ「ワンダンス」オープニング主題歌に決定した。

BE:FIRSTの新曲「Stare In Wonder」は、2025年10月8日より放送開始となるTVアニメ「ワンダンス」のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。

原作の愛読者であるSKY-HIが、作者・珈琲先生との対話を重ね、主人公・小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現している。

BE:FIRSTの数々の名曲を手がけてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEを迎えて制作された本楽曲は、雑音の多い世界の中で、音にのみ向き合って弱い自分を打破していく瞬間を一曲に落とし込んでおり、原作のストーリーに忠実でありながらもBE:FIRST自身がゼロから歩みを進めてきたストーリーとも重ね合わせながら楽しむことができる、ダンサブルでエモーショナルな仕上がりとなっている。

「Stare In Wonder」は10月29日にリリースされる自身初のベストアルバム「BE:ST」に新曲として収録される。MV盤には「Stare In Wonder」のSpecial Dance Performance映像が、BMSG MUSIC SHOP盤にはSpecial Dance Performance映像に加え、撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenens映像も収録される。

「ワンダンス」は講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載されている累計発行部数110万部突破の人気漫画シリーズ。日本のみならず海外でも高い人気を誇り、10言語で出版され、北米の漫画賞“You Should Read This Manga 2023”においては「アニメ化を期待する作品」として賞を受賞した。国内外のファンから映像化を待ち望まれる中、遂に来月8日にアニメ放送が開始される。放送は2025年10月8日より、毎週水曜よる11時45分〜テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて開始される。※一部地域を除くBE:FIRST ‘Stare In Wonder’Lyrics : SKY-HIMusic : Sunny, MONJOE, LOAR, SKY-HIProduced by SKY-HI, Sunny, MONJOE