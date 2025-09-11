¥é¡¼¥á¥ó¡ß¥Ð¥ì¥¨¡ß½÷¤ÎÍ§¾ð¤òÉÁ¤¯NHKÌë¥É¥é¡ØÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡Ù26Ç¯1.5¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ËÌ¹áÆá¡ßÅ·Ìî¤Ï¤Ê¶¦±é
¡¡ËÌ¹áÆá¡¢Å·Ìî¤Ï¤Ê¤¬¶¦±é¤¹¤ëÌë¥É¥é¡ØÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡Ù¤¬¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î5Æü¤è¤êËè½µ·î¡ÁÌÚÍË22»þ45Ê¬¤ËÊüÁ÷¡£ËÌ¡¢Å·Ìî¡¢ºî¡¦´ßËÜ°¾²Â¡¢¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ßËÜ°¾²ÂºîÉÊ¤ËËÌ¹áÆá¡ßÅ·Ìî¤Ï¤Ê¤¬Ä©¤à¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö±ð¡ç¥Ý¥ê¥¹¡×¤Î´ßËÜ°¾²Â¤¬¡¢¡ÖÍ§¾ð¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÊÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÇÆ¯¤¯ÀéËÜ²ÂÎ¤Æà¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥Ð¥ì¥¨¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈ¯É½²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤¬Íè¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ì¥¨·Ð¸³¼Ô¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇµÞ¤¤çÂåÌò¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Í½ÁÛ³°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¡¢²ÂÎ¤Æà¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¾×·âÅª¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡¡6ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢²ÂÎ¤Æà¤Ë¤È¤Ã¤Æ20Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÆóÌÚÍ¥Èþ¡ÊÅ·Ìî¤Ï¤Ê¡Ë¤«¤éÆÍÁ³¡¢Àä¸ò¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£Í¥Èþ¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¥×¥í¤Î¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àä¸òÀë¸À¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÂÎ¤Æà¤Ï¡¢Í¥Èþ¤Î¼«Âð¤ä¿¦¾ì¤Î¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤òË¬¤Í¤ë¤¬¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¹¤éµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤º¸ÍÏÇ¤¦²ÂÎ¤Æà¤¬¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍ¥Èþ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡¡¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿²ÂÎ¤Æà¤Ï¡¢Í¥Èþ¤¬¶Ð¤á¤ë¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¤¿¤á¸ý¡×¤Ë¤â²¡¤·¤«¤±¤ë»ÏËö¡£¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤È¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÍ¥Èþ¤«¤éÍýÍ³¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡½¡£²ÂÎ¤Æà¤ÈÍ¥Èþ¤ÎÍ§¾ð¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸µ¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡©
¡¡´ßËÜ¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤È¥Ð¥ì¥¨¤È½÷¤ÎÍ§¾ð¤ÎÏÃ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤È¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¥Ï¥Æ¥Ê¥Þ¡¼¥¯¤¬100¸Ä¤¯¤é¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¬½ñ¤¯¤Ù¤Êª¸ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÄ¾´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢åºÎï»ö¤À¤±¤Ç¸ì¤ì¤Ê¤¤¡Ø½÷¤ÎÍ§¾ð¡Ù¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Ê£»¨¤Ç´ñÁÛÅ·³°¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÎÍ§Ã£¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÀéËÜ²ÂÎ¤Æà¤ò±é¤¸¤ëËÌ¹áÆá¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥ê¥ê¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎÀÄ½ÕÊª¸ì¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢²ÂÎ¤Æà¤Î¿ÆÍ§¡¦ÆóÌÚÍ¥Èþ¤ò±é¤¸¤ëÅ·Ìî¤Ï¤Ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤ò¡¢»þ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìë¥É¥é¡ØÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î5Æü¤è¤êËè½µ·î¡ÁÌÚÍË22»þ45Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¡¢À©ºî¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£´ßËÜ°¾²Â
¡¡¥é¡¼¥á¥ó¤È¥Ð¥ì¥¨¤È½÷¤ÎÍ§¾ð¤ÎÏÃ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤È¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¥Ï¥Æ¥Ê¥Þ¡¼¥¯¤¬100¸Ä¤¯¤é¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¬½ñ¤¯¤Ù¤Êª¸ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÄ¾´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¡ÖÀÎ¤ÎÍ§Ã£¡×¤È¤Î¥¹¥ì°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤¢¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿Í§Ã£¤È¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹Â¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢ËèÆüÅÅÏÃ¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¿ÆÍ§¤È¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Ï¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ö²Þ¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤«¤é15Ç¯¸åÈà½÷¤«¤éÆÍÁ³Ç¯²ì¾õ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»ä¤¬²¿ÅÙ¤âÌ´¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤Î»þ²¿¸ÎÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÁ´¤¯Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£15Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÏÂ²ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷¤ÎÍ§¾ð¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢åºÎï»ö¤À¤±¤Ç¸ì¤ì¤Ê¤¤¡Ö½÷¤ÎÍ§¾ð¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Ê£»¨¤Ç´ñÁÛÅ·³°¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÎÍ§Ã£¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ËÌ¹áÆá
¡¡µÓËÜ²È¤Î´ßËÜ°¾²Â¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹À¤³¦´Ñ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£À¤´Ö¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¼è¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ò¡¢»þ¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢»þ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤«¤é»£±Æ¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¤À¤±¤ËÊý¸þÀ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÂÎ¤Æà¤Î»Ñ¤Ï¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¤¤¤Ä¤«¤Î¼«Ê¬¤È½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Æ½Ö´Ö¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡£¡£¡ª¡¡¥Ô¥ê¥ê¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎÀÄ½ÕÊª¸ì¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Å·Ìî¤Ï¤Ê
¡¡30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤â¡¢µÞ¤Ë¤°¤é¤°¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤Î´¶¤¸¡£¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âô»³¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤À¤Ã¤Æ¤À¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹Æ¬¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¥¢¥é¥µ¡¼½÷2¿Í¤Î¿¿Ùõ¤Ê¥¸¥¿¥Ð¥¿¤ò¡¢ËÌ¤µ¤ó±é¤¸¤ë²ÂÎ¤Æà¤È¶¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤ò¡¢»þ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¿À©ºîÅý³ç ÀÐß·¤«¤ª¤ë¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¡¡¤Ï¤¸¤á¤Æ´ßËÜ¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤é²¿¤âÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢ÀÎ¤«¤é¤ÎÍ§Ã£¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë²ñÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢´ßËÜ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯½÷¤Î²ñÏÃ¤Ï¡Ö´Õ¾Þ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂÎ¸³¡×¤Ê¤Î¤À¡¢¤À¤«¤éÌÌÇò¤¤¤±¤ÉÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È»ä¤Ê¤ê¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê¿Í¡×¤ÏÁ´¤¯¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¸«½¬¤¦¤ÈÂçÊÑ¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶ò¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Ê¿Æü¤ÎÌë¤Ë¤â¤Ë¤ã¤â¤Ë¤ã²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
