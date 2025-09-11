¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÍÎÁõÈþ¿Í²è¡×¡£¥ñ¥Ó¥¹135¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×³«ºÅ
¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë135¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ì¡²è²È¡¦¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤¬¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖÍÎÁõÈþ¿Í²è¡×¤ò¼ç¼´¤Ë¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Ç¤Ï9·î10Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¤Ç¤ÏKITTEÂçºå¤Ë¤Æ9·î19Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥¢¡¼¥È¤È¥Ó¡¼¥ë¤¬Í»¹ç¤¹¤ëµ©Í¤Ê¶õ´Ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÊPhoto by FASHION HEADLINE¡Ë
µðÂç¤ÊÈþ¿Í²è¤¬·Þ¤¨¤ëÅìµþ²ñ¾ì
Åìµþ²ñ¾ì¤ÎYEBISU BREWERY TOKYO¤Ë¤Ï¹â¤µ3.5¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëµðÂçÈþ¿Í²è¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿·ºî¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Î2ÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè1ÃÆ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤âÂ·¤¤¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä²»À¼²òÀâ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÏºîÉÊÀ¤³¦¤ØË×Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¸Í÷²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾úÂ¤¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ ¡Ý²«¶â¤ÎËÁ¸±¡Ý¡×¤Ï¡¢±§Ãè¥Û¥Ã¥×¤ä±§ÃèÂçÇþ¤òÍÑ¤¤¤¿°ìÇÕ¡£»ë³Ð¤ÈÌ£³Ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¡ÈÈþ¿Í²è¤òÌ£¤ï¤¦¡ÉÂÎ¸³¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¤Ë¹¤¬¤ë¡ÈÍÎÁõÈþ¿Í²è¡É¤ÎÀ¤³¦
9·î19Æü¤«¤é¤ÏÂçºå¤ÎKITTEÂçºå¤Ë½ä²ó¡£Åìµþ²ñ¾ì¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¿·ºî¤¬¡¢Ìó2.4¥á¡¼¥È¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¡¢´ØÀ¾¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£À°Íý·ôÀ©¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¤¬¸ì¤ë¡ÖÈþ¿Í²è¡×¤È¡Ö¿·¤·¤¤Ä©Àï¡×
ÆâÍ÷²ñ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ÓÌÚ»á¤ÏÈþ¿Í²è¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡¢ÅÁÅý¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¤½¤Î»þ¤Î¶õµ¤´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í¼Êý¤È¤«²Æ¤Î¸á¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¿¤Î¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·ÁÇºà¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¨¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤ÇÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥ë¥ß´Ì¤È¤¤¤¦¿·ÁÇºà¤Ë³¨¤ò°õºþ¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä½µ´©»ï¤Î»æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë²¿¤«ÉÁ¤¯¤Î¤âÄ©Àï¡£¤Ç¤Ã¤«¤¤³¨¤Ê¤É¡¢¿·ÁÇºà¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤âÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì
Å¸Í÷²ñ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢9·î17Æü¤«¤é¤Ï¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×Âè2ÃÆ¤âÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÎÁõÈþ¿Í²è¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ´Ì¤Î°Õ¾¢¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÈþ¿Í²è¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£°û¤à½Ö´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢135¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥È¡¢¥Ó¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅª¤Ê»ë³ÐÂÎ¸³¤¬¸ò¤ï¤ë¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¡£¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤Ë¤è¤ë¡ÈÍÎÁõÈþ¿Í²è¡É¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÈþ¿Í²è¤ò¸½Âå¤Ëºþ¿·¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ìÉô¤ò¤è¤êË¤«¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£135¼þÇ¯¤òºÌ¤ë¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¥Õ¥¡¥ó¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¢£Å¸¼¨²ñ¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×³µÍ×
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡§YEBISU BREWERY TOKYO¡Û
²ñ´ü¡§2025 Ç¯9·î10Æü(¿å)¡Á11·î30Æü(Æü)
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4ÃúÌÜ20-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü:12:00¡Á20:00ÅÚÆü½Ë:11¡§00¡Á19¡§00
ÄêµÙÆü:²ÐÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü¡Ë
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡§KITTEÂçºå ¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Û
²ñ´ü¡§2025 Ç¯9·î19Æü(¶â)¡Á9·î28Æü(Æü)
¾ì½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ»°ÃúÌÜ2ÈÖ2¹æ KITTEÂçºå B1¥µ¥ó¥¯¥ó¥¬¡¼¥Ç¥ó
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30¡Á21:30 ¢¨9·î19Æü(¶â)¤Ï15:00-21:30¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
