º£Ìë£±£±Æü¤Î¡Ú°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡ÖÀäÂÐµö¤µ¤ó¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¡×£Ó£Î£Ó¥Õ¥ë¥Ü¥Ã¥³¤Ø
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸å£±£°»þ¡Ë¤ÎÂè£±£°ÏÃ¤¬£±£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡Ä¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¡¿Æ¸µ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¾®Àî°¦¼Â¡ÊÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ë¤È¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ê£Ï£Ë£Å£Ò¡×¤¬ÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ò¥ë¡Ê¥é¥¦¡¼¥ë¡Ë¡£¤¹¤ì°ã¤¤Â³¤±¤¿£²¿Í¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ºÆ²ñ¤¹¤ë¡£°¦¼Â¤Ï¿·µï¤Ë¥«¥ò¥ë¤ò¾·¤Æþ¤ì¡¢£²¿Í¤Ï¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ì²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ò¥ë¤Î¿²´é¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¤â¤¦Æ¨¤²¤Ê¤¤¤È·è°Õ¤¹¤ë°¦¼Â¡£
¡¡ÁáÄ«¡¢°¦¼Â¤Ï¤³¤Ã¤½¤ê¤Èµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥«¥ò¥ë¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¡¢¤³¤³¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤µ¤Ê¤¤¤«¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç°¦¼Â¤¬ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤È¸À¤¦¥«¥ò¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢°¦¼Â¤Ï³Ø¹»¤Ë¥«¥ò¥ë¤È¤Î¸òºÝ¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£·è°Õ¤ÎÉ½¾ð¤Î°¦¼Â¤ò¸«¤Æ¡¢¥«¥ò¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¸ÍÏÇ¤¤¤¬¡Ä¡£
¡¡³Ø¹»¤Ç¡¢°¦¼Â¤Ï¥«¥ò¥ë¤È¸òºÝ¤·¤¿¤¤¤È¶µÆ¬¤Î¿¢Ìî¡Êº£Æ£ÍÎ»Ò¡Ë¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¿¢Ìî¡£¤·¤«¤·¡¢Ç°½ñ¤ÎÌóÂ«¤òÇË¤ë°Ê¾å¤ÏÂà¿¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°¦¼Â¤Ï¹ð¤²¤é¤ì¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¤Ï£¶£°ÉÃ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¼Â¤ÎÉã¡¦À¿¼£¡Ê¼ò¸þË§¡Ë¤¬¡¢°¦¼Â¤¬¥«¥ò¥ë¤È¸ò´¹¤·¤¿Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö°ì¸À¤À¤±¸À¤ï¤»¤Æ¡©¤¢¤ÎË¹»Ò¤òÆ§¤à»ö¤À¤±¤Ï²¿¿Í¤¿¤ê¤È¤âÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ó(¤ªÊì¤µ¤óÁá¤¯¤ª¤¿¤Þ¤ÇÈ¿·â¤·¤Æ¡ª¡ª)¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¤ÊË¹»Ò¤òÆ§¤à¤Ê¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖË¹»Ò¤òÆ§¤à¤È¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¥«¥ò¥ë¤È°¦¼Â¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤Ê¤Ë¤¬¤·¤è¤ê¥Ñ¥Ñ¤ÎÊý¤¬¶ì¼ê¤À¤ï¡×¡Ö¼¡²óÍ½¹ð¤Ç°¦¼Â¥Ñ¥Ñ¤¬¥«¥ò¥ë¤«¤éÌã¤Ã¤¿Ë¹»ÒÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¤ÎÀäÂÐµö¤µ¤ó¤«¤é¤Ê¡×¡Ö°¦¼ÂÉã¡¢Ë¹»ÒÆ§¤ó¤À¤Î¤Ç´°Á´¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá¤¯¤âÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¡£