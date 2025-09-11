お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんが、自身のインスタグラムを更新。

２年間に及ぶ、筋トレ・肉体改造の成果を披露しました。



西野創人さんは「筋トレ歴０日」と記された写真をアップ。









続けて「３ヶ月」→「６ヶ月」→「９ヶ月」→「１年」→「１年３ヶ月」→「１年６ヶ月」→「１年９ヶ月」→「２年」と、徐々に変化していく肉体の「ビフォー・アフター」を公開しました。







現在の西野さんは、肉体が相当に鍛え上げられていることが分かります。







この投稿にファンからは「すごいなー」・「いいよ、いいよ、山みたいだよ 富士山みたいだよ」・「０日から見てたけど、もう2年経つんかぁ、、！笑 何ヶ月後、何ヶ月後っての見るたびに 同じ時間過ごしてたのに 自分は何してたんやと、毎回思う ほんまに尊敬！！」・「筋肉い〜っちゃってる〜！」などの反響が寄せられています。





性別：男性

生年月日：1991年09月21日

身長/体重：170cm /68kg

血液型：O型

出身地：大阪府 豊中市

趣味：筋トレ/草野球(トータルテンボス藤田さんのチームに所属)/野球観戦/邦ロックバンド/恋愛番組視聴/古着屋巡り

特技：野球(高校時代大阪大会ベスト8)/デコピン

出身/入社/入門：NSC大阪校 33期生







