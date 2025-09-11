「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）

ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕した。２５年日本選手権女王で悲願の五輪出場を目指すフォルティウスは、１次リーグ初戦で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレに延長の末に７−９で敗れ、黒星発進となった。

０−０で迎えた第２エンドは、幸先よく１点スチール。ただ第４エンドは「公式練習より曲がりの落ち着きがあった」とスキップ吉村紗也香のショットが乱れ、２点を献上した。その後は常にリードされる苦しい展開が続く中、第１０エンドは意地で２点を奪取し、７−７で延長エンドに突入。吉村が最終投で逆転の可能性を残す好ショットを見せたが、ロコ・ソラーレ藤沢五月がダブルテークアウトを沈め、２点を奪われて勝負が決まった。

吉村は「最後は素晴らしいショットだった」とライバルをたたえつつ、「自分たちの方にミスが多かった」と反省。ただ悲壮感は一切漂わせず、「（アイスの）たくさんの情報を得ることができた。次に向けて情報を整理しながら、次に向けて気持ちを切り替えていきたい」と前を向いた。次戦は午後６時からＳＣ軽井沢クと対戦する。

４年前の北京五輪最終予選代表決定戦では、ロコ・ソラーレに２連勝しながら、そこから３連敗して五輪代表入りにとどかなった。今大会でそのリベンジと、悲願の代表入りを目指している。

◆カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選の代表決定戦の大会方式 女子は３チーム（ロコ・ソラーレ、フォルティウス、ＳＣ軽井沢ク）で１次リーグを行い、総当たりで２度ずつ対戦する。上位２チームが当該対戦成績を持ち越し、３戦先勝方式の決勝を行う。優勝チームはミラノ・コルティナ五輪最終予選（１２月、ケロウナ）に出場。上位２カ国に与えられる本戦出場権の獲得を目指す。