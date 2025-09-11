±ÊÅÄÄ®¤Ë¹¤¬¤ê»Ï¤á¤¿Ž¢¿Ê¼¡ÏºÉÔ½ÐÇÏŽ£Àâ¤Î¿¼ÁØ
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤È¤Î»ö¼Â¾å¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡ÊÃæ±û¡Ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤È¤Î±½¤¬¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÉã¡¦½ã°ìÏº»á¤ä°ÂÇÜ¿¸»°»á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¡È·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡É¤È¤Ï¡©
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ±´Ö´ë¶È¡¢ÅÞ¤äÀ¯ÉÜ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤³¤Î¹ñ¤ËÊû¤²¤Þ¤¹¡×
ÀÐÇËÌÐÁíºÛ¤Î¼°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁíºÛÁªµó¤ò9·î22Æü¹ð¼¨¡¦10·î4ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤¦¤È·èÄê¤·¤¿¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤Ï9·î10Æü¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï¤½¤Î2ÆüÁ°¤Ë½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¡Ö»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤³¤Î¹ñ¤ËÊû¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÇÔ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤È²¹¤á¤Æ¤¤¿¡È·è¤á¸ÀÍÕ¡É¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÌÐÌÚ»á¤¬½©ÇÈ¤òÁ÷¤ë2¿Í¤ÎÍÎÏµÄ°÷
ÌÐÌÚ»á¤Ï°ÂÇÜ¡¦¿ûÀ¯¸¢¤Ç¤Ï·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤ä³°Áê¤Ê¤É½Å¿¦¤òÎòÇ¤¤·¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤ä´´»öÄ¹¤Ê¤ÉÅÞ¤ÎÍ×¿¦¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£È´·²¤ÎÆ¬Ç¾¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¸ò¾ÄÎÏ¤â¥À¥ó¥È¥Ä¡£Âè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢»þ¤Ë¤Ï·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤È¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Ê¤ÉÆüÊÆËÇ°×¸ò¾Ä¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤é¡Ö¥¿¥Õ¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥¿¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡Èµ¤Æñ¤·¤µ¡É¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢³°Áê»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¿å¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡Ø¥¨¥Ó¥¢¥ó¡Ù¤òÍÑ°Õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥È¥ê¥»¥Ä¡×¤¬ºî¤é¤ì¤¿¡£¸Î¡¦ÀÄÌÚ´´Íº¸µ¼«Ì±ÅÞ»²±¡²ñÄ¹¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¡¢Ê¿À®¸¦µæ²ñ¡Êµì¡¦·ÐÀ¤²ñ¡Ë²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤â¶ìÏ«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Íè·î¤Ë¤Ï¤È¤¦¤È¤¦70²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î²ó¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢ÌÐÌÚ»á¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤ä¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¼ã¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅÐÍÑ¤·¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤òÃ´¤¦½àÈ÷¤òÁá´ü¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë¸£À©¤È¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
2¿Í¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌÐÌÚ»á¤òÆÀÉ¼¿ô¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤Ë»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢9¿Í¤Î¸õÊä¼ÔÃæ¤ÇºÇÂ¿¤Î75É¼¤ÎµÄ°÷É¼¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ»á¤â¡¢4°Ì¤ÎÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ò3É¼¾å²ó¤ë41É¼¤ÎµÄ°÷É¼¤òÆÀ¤Æ¡¢5°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£
ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê±¦¡Ë¤ò¾å²ó¤ëµÄ°÷É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾®ÎÓ»á¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¾®ÎÓ»á¤¬ºòÇ¯12·î¤Ë¡Ö2050Ç¯¤Î¤ï¤¬¹ñ¤Î¤«¤¿¤Á¡¦¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¸¦µæ²ñ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¼¡¡É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£3·î¤Ë¤Ï°Ë¿áÊ¸ÌÀ¸µ½°±¡µÄÄ¹¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò´Þ¤á¤¿»²²Ã¼Ô¤Ï50¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£ÁíºÛÁª¤ËÄ©Àï¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¤¯½ÐÇÏÀë¸À¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¼º¸ÀÌäÂê¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¹¾Æ£ÂóÁ°ÇÀ¿åÁê¤Î¸å¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾®Àô»á¤Ï¡¢È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤ÇÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¾å¾º¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡Ö¼¡´ü¼óÁê¸õÊä¡×¤È¤·¤Æ¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤È¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¦¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢9·î6ÆüÌë¤Ë¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤È¤È¤â¤ËÀÐÇË¼óÁê¤òË¬¤Í¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¡ÖÁíºÛ¥ê¥³¡¼¥ë½ðÌ¾¡×¤Î´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë8Æü¤ÎÁ°¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤·¡¢ÅÞ¤ÎÊ¬Îö²óÈò¤ËÅØ¤á¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï¿û¸µ¼óÁê¤¬µ¢¤Ã¤¿¸å¤â´±Å¡¤Ë»Ä¤ê¡¢1»þ´Ö30Ê¬¤âÀÐÇË¼óÁê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÍâ7ÆüÍ¼Êý¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤ÎºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤È¤¤¤¨¤ë¾®Àô»á¤Ï¡¢¼¡´üÁíºÛÁª¤ÇºÇ¤âÍÎÏ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍ¥½¨¤ÊÂ¦¶á¡×
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾®Àô»á¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢½µÌÀ¤±¤«¤éÉÔ½ÐÇÏÀâ¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£³ÕÎ½¤¬¼óÁê¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ÎÏÀµò¤À¡£
¾®Àô»á¤Ï¿µ½Å¤ËÀÅ´Ñ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀâ¤â¤¢¤ë¡£¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¾®Àô»á¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡×¤È¤·¤ÆÊÌ³Ê¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¾®Àô»á¤Ï¤É¤ó¤ÊÁªµó¤Ç¤âÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤â»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£9¿Í¤Î¸õÊä¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿ÁíºÛÁª¤Ç½ÐÇÏ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÅöÁª²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¾®ÎÓ»á¤Î½ÐÇÏ¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÇÔËÌ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
ÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬1Ç¯Â¤é¤º¤ÇÂà¿Ø¤Ë»ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Î1¤Ä¤Ë¡ÖÍ¥½¨¤ÊÂ¦¶á¤ÎÉÔºß¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¾®ÀôÀ¯¸¢¤Ç¤ÏÈÓÅç·®»á¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¤Ïº£°æ¾°ºÈ»á¤¬À¯Ì³Èë½ñ´±¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¡£ÈÓÅç»á¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤ò²û½À¤·¡¢·Ð»º¾Ê½Ð¿È¤Îº£°æ»á¤Ï²â¤¬´Ø¤Ë¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤·¤¿¡£
¾®ÀôÀ¯¸¢¤ÇÀ¯Ì³Èë½ñ´±¤òÌ³¤á¤¿ÈÓÅç·®»á¡Êº¸¡Ë¤È¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÇÆ±¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿º£°æ¾°ºÈ»á¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
°ìÊý¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡Ö´±Å¡¤Î·Ú¤µ¡×¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿½°±¡²ò»¶Àâ¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÃ×Ì¿½ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½Ð¤É¤³¤í¤Ï´±Å¡¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô»á¤¬ÁíÍýÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ã¯¤¬¤½¤ÎÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤«¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Î¾®Àô»á¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ï¡¢¤ª¤è¤½¡ÈÁíÍýÁíºÛ¤ÎËÜÌ¿¸õÊä¡É¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÀõ¤µ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¡×¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬ÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¾®Àô»á¤¬ËÜµ¤¤ÇÁíÍýÁíºÛ¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡Ö·ÚÇö¤µ¡×¤òÊ§¿¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«
¾®Àô»á¤Ïº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤»¤º¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Î±þ±ç¤Ë²ó¤ë¤È¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£´ßÅÄÀ¯¸¢¤ÈÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÎÓ»á¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÁê¤ä³°Áê¡¢ÇÀ¿åÁê¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡ÖÁíÍýÁíºÛ¸õÊä¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»²±¡µÄ°÷¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿2012Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¾®Àô»á¤Ë¼¡¤¤¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¹â»Ô vs. ¾®Àô¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï±ÊÅÄÄ®¤ÇºÇ¤âÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÓ»á¤À¡£¤â¤·ÎÓ»á¤¬¾®Àô»á¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤Æ·èÁªÅêÉ¼¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÎµÄ°÷É¼¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¡Ö3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¹â»Ô»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¡£
¹â»Ô»á¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÀ©¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢´äÈ×»Ù»ýÁØ¤ò°ú¤Ìá¤»¤ë¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤â´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½°»²Î¾±¡Áªµó¤Ç¤ÎÂçÇÔ¤È¤¤¤¦Ì¤Á½Í¤Î´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¡£¤½¤ÎºÆÀ¸¤ò¤«¤±¤¿¼¡´üÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Àï¤¤¤Î¹½¿Þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê°ÂÀÑ ÌÀ»Ò ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë