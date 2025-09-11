俳優の坂口健太郎の熱愛スキャンダルが『週刊文春』ならびに同誌のウェブサイト『文春オンライン』で報じられた。

永野芽郁「坂口さんはお兄さんのよう」

記事によれば坂口は一時期、一般人女性と同棲のかたわら女優の永野芽郁とも関わりを持ち、“三角関係”に陥っていたという。永野といえば、今年の4月に既婚者である俳優の田中圭との不倫疑惑が報じられた。熱愛スキャンダルに再び名前が浮上した永野に、ネット上では以下のようなツッコミが散見される。

《永野芽郁が坂口健太郎と三角関係だったらしいけど、やっぱり『妹みたいな関係』って女は地雷なんだよね。絶対彼氏の周りにいてほしくなさすぎる》

《これからは『妹みたいな存在なので』に対して『永野芽郁みたいな?』という返しが一般的になるのかなあ》

こうした声が聞かれる理由をスポーツ紙記者が語る。

「坂口さんと永野さんはもともと懇意な関係を隠していませんでした。2020年に映画『仮面病棟』の共演を受けての『MOVIE WALKER PRESS』のインタビューでは、永野さんが『坂口さんはお兄さんのよう』と発言していますし、もともと兄と妹のような関係であると紹介されています。ウェブサイトには肩を組んだ仲の良さそうなショットもアップされていました」

1991年生まれの坂口に対し、永野は99年生まれであり、8歳の年齢差がある。

芸能人が共演などを通じて兄弟のような親しい関係となったり、家族ぐるみの付き合いを始める話はよく聞かれる。なかには恋愛関係に発展する場合もあるだろう。だが、相手に既婚者やパートナーがいれば話は別だ。

「永野さんは田中さんとのスキャンダル報道を受けて、のちに打ち切られるラジオ番組『永野芽郁のオールナイトニッポンX』で母親が身の回りの世話を焼いてくれ、ときには泊まり込むこともあると、“母親との同居”を強調していました。これは田中さんの永野さんのマンションへの“お泊まり報道”を牽制する目的があったと見られます。そのこともあって、『兄のような存在』『妹のような関係』といったフレーズも、同様の“ごまかし”と感じるネットユーザーが多いのでしょう」（前出・スポーツ紙記者）

田中との不倫報道を受け、永野は2026年度に放送予定だったNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の出演辞退を発表し、芸能活動は実質的に休止状態にある。ここへきて新たな“魔性の女”ぶりが明らかになってしまった永野。復帰はさらに遠のいたに違いない。