◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのブレーク・スネル投手（３２）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ロッキーズ戦に先発し、６回で今季最多１０４球を投げ、２安打無失点で今季最多１１三振を奪い、４勝目（４敗）の権利を持って降板した。

スネルは、２四球こそ与えたが、許した安打は２本のみ。試合開始直前にバッテリーを組む捕手のスミスが右手打撲の影響で急きょスタメンを外れ、初めてロートベットとバッテリーを組んだが、毎回三振を奪ってロッキーズ打線を翻弄した。

８月２２日（同２３日）の敵地・パドレス戦から３登板連続で黒星を喫していたスネル。だが、ドジャースの先発陣は好調で、５日（同６日）の敵地・オリオールズ戦は大谷が４回途中無失点、６日（同７日）は９回２死までノーヒットノーラン投球を見せ、７日（同８日）は６回途中２失点のカーショーが１０勝目をつかんだ。８日（同９日）の本拠地・ロッキーズ戦はグラスノーが７回無安打投球。９日（同１０日）もシーハンが５回までパーフェクト投球。勢いに乗ってスネルも快投を見せた。

打線の援護にも恵まれ、２回にはパヘスの適時打、Ｅ・ヘルナンデスの右犠飛、大谷の右前適時打、ベッツの適時二塁打でドジャースは４点を先取。試合前にジャイアンツが負けたことで地区優勝へのマジック「１５」が点灯し、試合中にはパドレスが敗れたため「１４」となった中で、王者らしくしっかりと試合の主導権を握ってリードを奪った。