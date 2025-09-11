床嶋佳子、結婚5周年の夫と“顔出し”夫婦2ショット「幸せそうなお顔」「素敵なお二人」 2020年に“ビビビ婚”
俳優の床嶋佳子が10日、自身のインスタグラムを更新。「本日私達、お陰様で結婚5周年を迎えることが出来ました!!」と報告し、夫との“顔出し”2ショット写真を公開した。
【写真】「幸せそうなお顔」「素敵なお二人」夫との“顔出し”2ショット披露の床嶋佳子
記念日を祝ってイタリア料理店で食事を楽しんだようで、グラスを手にほほ笑む仲むつまじい夫婦の姿が写し出されている。
床嶋は「正直もう5年も経ったのか！と自分自身驚きのようなものを感じています。このように過ごすことが出来たのも見守っいただいている皆様のお陰だと感謝の気持ちでいっぱいです」（原文ママ）と思いをつづり、「これからもこのご縁を大切に感謝をしながら過ごしていきたいと思います。皆様どうぞ宜しくお願い致します!!」とあいさつした。
コメント欄には「結婚記念日おめでとうございます」「ほんと素敵なご夫婦」「幸せそうなお顔」「素敵なお二人」「すごく憧れます」「これからも、愛に溢れた素敵な日々をお過ごしください」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
床嶋は2020年に医師の男性と結婚。2人の出会いは同じスポーツジムに通う共通の知人の紹介によるもので、床嶋は初見で「あ、この人だ」と直感し一目惚れ。ロマンスグレーでがっちりとした体型、誠実さや人としての大きさが外見ににじみ出て、紳士的なところに惹かれたことを、結婚公表時に明かしていた。
