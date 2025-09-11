MBS『よんチャンTV』コメンテーター・豊田真由子氏の降板を発表「政治の世界に戻られるということです」
10日放送の『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）で、水曜日のレギュラーコメンテーターを務めていた元衆院議員の豊田真由子氏（50）が降板したことが伝えられた。
【画像】山崎香佳アナ＆川地洋平アナも！ 『よんチャンTV』新ビジュアル
番組冒頭、MCの河田直也アナウンサーが「水曜メンバーの豊田真由子さんなんですけど、番組を降板いたしました。また政治の世界に戻られるということです」と報告。「今までずっと一緒にやってきたのでちょっと寂しいなとは思うんですけど、元官僚で元政治家で、番組の中でいろいろと教えてもらいました。感謝しております」と伝えた。
一方で、野球のルールについて知らないことも多く、河田アナが「プロ野球とか阪神のことはいろいろ教えてあげた方ですけどね」と話すと、スタジオは笑いに包まれた。そして、最後に河田アナが「4年間一緒に番組作ってもらいました。ありがとうございました」と感謝を伝えた。
豊田氏については、参政党政調会長補佐に就任することが、8日に行われた同党の記者会見で発表された。
【画像】山崎香佳アナ＆川地洋平アナも！ 『よんチャンTV』新ビジュアル
番組冒頭、MCの河田直也アナウンサーが「水曜メンバーの豊田真由子さんなんですけど、番組を降板いたしました。また政治の世界に戻られるということです」と報告。「今までずっと一緒にやってきたのでちょっと寂しいなとは思うんですけど、元官僚で元政治家で、番組の中でいろいろと教えてもらいました。感謝しております」と伝えた。
一方で、野球のルールについて知らないことも多く、河田アナが「プロ野球とか阪神のことはいろいろ教えてあげた方ですけどね」と話すと、スタジオは笑いに包まれた。そして、最後に河田アナが「4年間一緒に番組作ってもらいました。ありがとうございました」と感謝を伝えた。
豊田氏については、参政党政調会長補佐に就任することが、8日に行われた同党の記者会見で発表された。