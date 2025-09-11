Ä®ÅÄ¤¬£Ä£Æº£°æÃÒ´ð¤ò¶ÛµÞÊä¶¯¡Ö¶¦¤ËÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×£Ä£ÆµÆÃÓÎ®ÈÁ¤¬Á´¼££±£²¤«·î
¡¡£Ê£±Ä®ÅÄ¤Ï£±£±Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£±Éô¥¦¥§¥¹¥¿¥ó£Õ¤Î£Ä£Æº£°æÃÒ´ð¡Ê£³£´¡Ë¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£°æ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î£×£å£ó£ô£å£ò£î¡¡£Õ£î£é£ô£å£ä¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡££Æ£ÃÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£³Ç¯¤ËÃæÂç¤òÂ´¶È¤·¤¿º£°æ¤Ï¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿ÂçµÜ¡ÊÅö»þ£Ê£±¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Çð¡¢¾¾ËÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£¹Ç¯¤«¤é¥¦¥§¥¹¥¿¥ó£Õ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ËÜ¿¦¤Ê¤¬¤é¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï£·Æü¤Ë£Ä£ÆµÆÃÓÎ®ÈÁ¤¬±¦É¨¹üÆð¹üÂ»½ý¤ÇÁ´¼££±£²¤«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µÆÃÓ¤Ï£±£¸£¸¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤òÉð´ï¤Ë£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï£¸Ï¢¾¡¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¡££±£¶Æü¤Ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤Î½éÀï¤âÇ÷¤ëÃæ¡¢Ä®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò¶ÛµÞÊä¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£