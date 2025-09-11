ＴＢＳ系バラエティー番組「まさかの一丁目一番地」（木曜・後９時）が１０日に放送され、同局の石井大裕アナウンサーと「鳥人」と呼ばれたレジェンド・アスリートとの関係に出演者一同が騒然となった。

この日、番組では過去の世界陸上と日本バレーの歴史を追跡。スタジオには１３日に東京・国立競技場で開幕する「東京２０２５世界陸上」でスペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二（５７）らが出演。過去の名シーンを振り返り、メダリストたちの“現在地”を調査した。

その中で取り上げたのは棒高飛びで１９８３年の第１回大会から６連覇を果たしたセルゲイ・ブブカ（ウクライナ）。世界記録を３５回も更新したまさにレジェンドだ。「そんなブブカさんと超親しい人物が番組の身近にいた」とナレーションで紹介されたのが石井アナだった。

学生時代はテニスに打ち込み世界スーパージュニア選手権でベスト４入りしたこともあった石井アナ。ＶＴＲ出演した同アナは「１６歳の時に世界から選手が集まる合宿があり、そこに私も選ばれて、ブブカさんの息子も選ばれて、そこから仲良くなって２人でダブルスを組んだ」とブブカさんの次男と友人であることを告白。さらに１６歳の時にモナコのブブカさんの自宅に１年ほど居候していたことも紹介された。

これには織田も「そ、そうだったの！？」とビックリ。さらに石井アナがブブカさんに直接電話。そして現在６１歳のブブカさんがリモートで番組出演を果たした。

すると織田は「１つ聞いていいですか？ 練習も含めて一番跳んだのっていくつですか？」と質問。公式に残る記録としてブブカさんの自己ベストは６メートル１５（現在の世界記録は６メートル２９）。ブブカさんは「９７年アテネ大会の時、記録は６メートル０１でしたが、私のジャンプを検証した科学者が『６メートル５０は跳べている』言っているのでポテンシャルとしてはそれぐらいだと思います」とにっこり。しかし「棒高跳びは風などの影響も受けるのでポテンシャルはあったかもしれないが１センチ刻みに記録を伸ばすしかなかった」と当時を振り返った。

これにＭＣのお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次は「１個１個上げていくというのは、そういうことだったのかー」と言い、スタジオ出演者も納得していた。