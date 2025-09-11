「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻でタレントの美奈子（４２）が「ゴルフデビュー」を報告した。

１１日までにインスタグラムで「先日初めてのゴルフデビューしました すんごく若い頃に弟と打ちっぱなしに何回か行ったことある程度で初だったの〜！！」（原文ママ）と明かし、キュートなゴルフウェア姿を披露。

「楽しかったあーーーー！！ボールに当たっただけでもわたしは嬉（うれ）しかった笑 新たな趣味となりそうでウキウキわくわく」とはまりそうだという。

「沢山（たくさん）趣味がほしいんだー。子供たちにもいろんなこと経験させたいし わたしもいろんなことしたい！！挑戦したい！」とアクティブで、「こんなのおもろいぞってのあったらじゃんじゃん教えて〜」と呼びかけた。

フォロワーは「かわいすぎ」「肌も綺麗」「何でも挑戦する勇気素晴らしいです」「あゆに似てる」と絶賛。「お金持ちですね」との声も上がったが「道具とかはなにも持ってないからレンタルしました」と説明した。

美奈子は介護施設の介護士として働いていた２０１１年２月、関連する接骨院で働く清志さんと新年会で出会い、約２か月後に結婚。１３年４月に離婚。人生で４回結婚し、１８年１１月に第８子七女を出産して８児の母に。長女と次女は出産し、すでに孫も。かつてはＳＮＳで体重８２キロと公表。その後に１週間で５・３キロ減量した姿などをアップし、激変が反響を呼んだ。