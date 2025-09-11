タレントの勝俣州和（60）が10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。熊本県のPRキャラクター「くまモン」について語った。

熊本の話題になり、名物グルメなどに触れた勝俣は「くまモンに1回アドリブで相撲を挑んで、ぶん投げられた」と告白。「めっちゃ強い。くまモンめっちゃ強い、腰が強い、崩れない」と振り返ると、「かまいたち」濱家隆一は「クマやから」と笑い、相方の山内健司は「やっぱりその辺はしっかりしてるんだ」と感心した。

続けて「熊本にクマはいないんです」と勝俣。「えっ！そうでしたっけ？」と驚く濱家に、勝俣が「でも、キャラクターはくまモンなんです。何十年もクマは目撃されていない」と解説すると、濱家は「凄いな、ケンミンSOHWに出過ぎです」とツッコんだ。

さらに勝俣は「地元の人は“くまモン”じゃなくて、中に入ってる人の名前で呼んじゃう」と“余談”を披露。「ノリコちゃん！ノリコちゃん！って」と明かすと、その情報通ぶりに濱家は「凄いわ、勝俣さん。そうや思い出したわ、ケンミンSHOWに出た時、全部の都道府県で（ご当地ネタを）しゃべってはったわ」とあきれていた。