【フレームアームズ・ガール バーゼラルド with エグゾスーツ バーゼラルド】 2026年3月 発売予定 価格：11,990円

コトブキヤは、美少女プラモデル「フレームアームズ・ガール バーゼラルド with エグゾスーツ バーゼラルド」を2026年3月に発売する。価格は11,990円。

本商品は、同社の「フレームアームズ・ガール/フレームアームズ」シリーズに「エグゾスーツ・ユニット」を組み合わせることでフレームアームズ・ガールに外骨格パワードスーツを装着させられるようになるセット商品。「エグゾスーツ・ユニット」、「フレームアームズ・ガール バーゼラルド」、「YSX-24 バーゼラルド：RE」の3点がセットになっている。

「エグゾスーツ・ユニット」は、フレームアームズの腕部と脚部を接続する軸と、フレームアームズ・ガールを座らせる事のできる腰部マウント＆背部アーム、脚置き・腕部用のコントロールアームで構成。腰部マウントは組み換えで広げる事ができ、スカートや腰部の広いフレームアームズ・ガールでも搭乗できる。

さらに、背部アームについては上下2カ所に腕部アームを接続する事で高さを調整可能。また、背部ウェポンラックは複数の3mm穴が開けられており、武装等を接続できる。

「フレームアームズ・ガール バーゼラルド with エグゾスーツ バーゼラルド」詳細

スケール：ノンスケール サイズ：全高約190mm パーツ数：601～1000 素材：PS・PE・ABS・POM・PVC（非フタル酸）

(C)KOTOBUKIYA