サウジアラビア１部アルナスルのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４０）が元オランダ代表ＭＦウェズレイ・スナイデル氏に現役復帰を要求した。

オランダメディア「ｖｏｔｅｂａｌｚｏｎｅ」によると、イタリア１部インテル時代に日本代表ＤＦ長友佑都の兄貴分だったスナイデル氏は、アルナスルでテクニカルディレクターを務めるシモン・コウチーニョ氏からＣ・ロナウドがチームに迎え入れたいとの意向を伝えられたという。

スナイデルは「彼（コウチーニョ）と話し始めて、アルナスルとの契約について冗談を言ったんだ。どうやらテクニカルディレクターがロナウドにその話を提案したらしい。ロナウドは乗り気だったよ。コウチーニョに僕（スナイデル）と『契約すべきだ』と言ったんだ。彼の（史上初の通算）１０００ゴールをアシストできるからね」と明かした。

スペイン１部レアル・マドリードでＣ・ロナウドと同僚だったスナイデルは２０１９年に引退。しかし「ワンモア・フィットネス」のプログラムに参加しており、すでに体重を８キロ落とすなど体づくりに努めている。とはいえ、スナイデルはあくまでジョークと受け取っていたが、Ｃ・ロナウドは意外に本気だったのかもしれない。