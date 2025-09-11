【ラックラック イオン札幌手稲駅前店】 9月26日オープン

ゲオクリアは、「ラックラック（Luck Rack）イオン札幌手稲駅前店」を9月26日にオープンする。なお、「ラックラック」の北海道への出店は初となる。

「ラックラック」は、メーカーや小売店などから販売時期を逃した商品や余剰品を仕入れ、メーカー希望小売価格より割引して販売するオフプライスストア業態の小売店。

「ラックラック イオン札幌手稲駅前店」の取扱商品は、レディース・メンズの衣料品やバッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品、雑貨、コスメなど合計約10,000点。スポーツブランド、インポートブランド、カジュアルブランドなど、約100ブランド（ブランド数は随時変動）を取りそろえている。内装はシンプルなデザインで、アイテム別、サイズ別に分けて陳列することにより、欲しい商品をすぐに見つけられるように工夫されている。

また、オープンを記念して、オープニングセールが9月26日から9月28日まで開催される。

オープニングセール詳細

開催期間：9月26日（金）～9月28日（日）

実施内容：LINEお友だちの人は衣料品・服飾品・雑貨を3点以上購入で20％OFF、LINEお友だち以外の人は3点以上の購入で10％OFF

※一部対象外の商品がある。

「ラックラック イオン札幌手稲駅前店」概要

所在地：北海道札幌市手稲区前田一条11丁目１番1号

イオン札幌手稲駅前ショッピングセンター1F

オープン日：9月26日（金）

営業時間：10時～21時（施設に準ずる）

売場面積：約88坪

取扱商品：衣料品、バッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品、雑貨、コスメなど合計約100ブランド、約10,000点

【ゲオクリア「ラックラック イオン札幌手稲駅前店」出展の背景】

「ラックラック イオン札幌手稲駅前店」を出店する「イオン札幌手稲駅前ショッピングセンター」は、JR手稲駅直結の複合商業施設です。ファッション、雑貨、飲食店など、多岐にわたる店舗が立ち並び、通勤・通学客やファミリー層などの地域住民を中心とした利用客が多いことが特徴です。

札幌市は日本最北の政令指定都市で、人口は約197万人と北海道全体の約4割を占めています。加えて、道内における経済、商業、観光などの中心地であり、今後も大きな再開発などが進むことから、都市としての魅力や利便性がより向上することが想定されます。また、道内でもファッション感度の高いエリアであるため、低価格でありながらも高品質な商品への需要は高いと見込んでいます。

これらの観点から、「イオン札幌手稲駅前ショッピングセンター」へ出店することで、「ラックラック」の認知度拡大や店舗への集客効果が期待できると判断しました。

