菊地亜美、街中でベビーカー押す姿などプライベート写真一挙公開
【モデルプレス＝2025/09/11】タレントの菊地亜美が9月10日、自身のInstagramを更新。夏休み期間中のプライベートな時間を公開した。
【写真】菊地亜美、タンクトップ姿でベビーカー押す親子ショット
菊地は「夏休みのプライベート写真をまとめて」と充実した夏の思い出を公開。「私も娘もお友達に沢山会えたり遊んだりできたよ」と家族での時間を振り返り、長女とお揃いのプーさんの衣装を着た次女を抱っこする様子や街中でベビーカーを押す日常的な姿などを載せている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
