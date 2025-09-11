「今日好き」村谷はるな、タンクトップ×ミニスカ姿に「圧巻スタイル」「脚綺麗すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが10日、自身のInstagramを更新。タンクトップとミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女、攻めの超ミニスカコーデ
村谷は「はじめましてのヨアジョン」とカフェでの様子を報告。白いタンクトップにデニムミニスカートを合わせたコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「圧巻スタイル」「脚綺麗すぎ」「韓国アイドルみたい」「可愛い」「センス抜群」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美女、攻めの超ミニスカコーデ
◆村谷はるな、タンクトップ×超ミニスカの夏コーデを披露
村谷は「はじめましてのヨアジョン」とカフェでの様子を報告。白いタンクトップにデニムミニスカートを合わせたコーディネートを披露している。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】