キンプリ永瀬廉＆高橋海人「24時間テレビ」後の会話とは？代役・トラジャ松田元太に感謝「1番キンプリ」
【モデルプレス＝2025/09/11】King ＆ Princeの永瀬廉が2025年9月10日、パーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24:05〜24:25ごろ）に出演。同グループがチャリティーパートナーを務めた番組「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（日本テレビ系）を振り返った。
【写真】トラジャ松田が永瀬の代役務めた「WE ARE」の様子
この日の放送では、8月30日・31日に行われた「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」についてトーク。番組冒頭で永瀬は「King ＆ Princeがチャリティーパートナーを務めた『24時間テレビ』、無事に終了しました！ありがとうございました」と報告した。
高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が体調不良により、同番組への生放送の出演は叶わなかったことを受け、永瀬は「花火企画も大成功に終わりましたよ」としつつ「海人が体調不良で参加できなかったですけど、終わって会ったときすごく元気そうで。『ありがとう！』みたいな。いやいやいや、と思いながら」と高橋とのやり取りを告白。花火大会の企画が成功したことが嬉しかったと言い「子どもたちの顔がすごい嬉しそうで、こっちも幸せな気持ちになったというか。あの企画をやってよかったと思いました」とかみしめた。
また、高橋が出演を予定していた企画では急遽Travis Japanの松田元太が代役を務めた。永瀬は「まちだくん（松田）にも助けていただいてしまって、またまた…」と口にし「快く受けてくれたのもすごい嬉しかったですし、ここ1〜2年で僕の代わりをやってくれたり、海人の代わりをやってくれて。1番キンプリしていますね、まちだくんがやっぱり」と2024年5月に行われたライブイベント「WE ARE！ Let’s get the party STARTO！」にて、耳の怪我で出演見合わせとなった永瀬の代役として松田がKing ＆ Princeの楽曲「moooove！！」を高橋と一緒にパフォーマンスしたことも加えて感謝。「あのパフォーマンスすごかったね。びっくりしました。1日で覚えちゃうから。まちだくんのすごさを改めて感じて感動しちゃいました。だいぶグッときちゃった」と振り返った
永瀬は「改めて海人との絆も深まったし、まちだくんにも本当にお世話になった」としみじみ。松田については「普通（オファーを）受けられないじゃないですか。怖くて。あの大役。そこを『受けますよ』みたいな。さすがだよなぁ。男・まちだ。さすがでした」とリスペクトを口にしていた。（modelpress編集部）
