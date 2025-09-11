新車2664万円！ トヨタ「GRスープラ」“最終モデル”に注目！ カーボンスポイラー＆ツヤ無しブラックボディがカッコいい！ 走りがスゴい「トラックエディション」タイ仕様とは！

カーボンスポイラー＆ツヤ無しブラックボディがカッコいい！

トヨタのタイ法人は2025年8月14日（現地時間）、スポーツカー「GRスープラ」の特別仕様車「Track Edition（トラックエディション）」を発表しました。

このモデルは、タイにおけるGRスープラの最終モデルとして、数量限定で販売されます。

最終モデル「GRスープラ トラックエディション」（タイ仕様）

【画像】超カッコいい！ これが最後の「スープラ」です！（30枚以上）

「スープラ」は2002年に一度生産を終了しましたが、ファンの熱い要望に応えて2019年に17年ぶりに復活を遂げた、トヨタの伝説的なスポーツカーです。現行の5代目モデルは、BMWとの共同開発によって誕生しました。

今回発表されたトラックエディションは、その名の通りサーキット走行を意識したチューニングが施されています。

パワートレインは最高出力387馬力、最大トルク500Nmを発生する3リッター直列6気筒エンジンに、8速ATの組み合わせ。最大の特徴はシャシ性能の向上で、フロントのスタビライザーバーやコントロールアームのブッシュ、リアのサブフレームマウントやアンダーフロアブレースなどが強化され、ボディ剛性と操縦安定性を高めています。

さらに、アダプティブ・バリアブル・サスペンション（AVS）や電動パワーステアリング、LSD（リミテッド・スリップ・ディファレンシャル）にも改良が加えられました。

エクステリアは、カーボンファイバー製のリアスポイラーや拡大されたフロントエアスパッツ、新設されたホイールアーチフラップが特徴です。足元には、GRロゴ入りのレッドキャリパーを備えた19インチのマットブラック塗装アルミホイールを装着。

インテリアはブラック基調で、ヘッドレストにGRロゴが刺繍されたアルカンターラ製シートや、スポーティなレッドのシートベルトが採用されています。

ボディカラーは、専用色のマットブラックをはじめ、全5色が設定されました。

タイでの販売価格は574万9000バーツ、日本円で約2664万円です。

なお、このエディションは、8月16日にプーケットで開催されたレースイベントで初走行が披露され、8月27日から開催される「バンコク・オートサロン2025」にも出展されました。