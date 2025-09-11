【シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 1/4 雪泉 セクシーナース ver.】 2026年3月 発売予定 価格：35,200円

ホビーストックは、フィギュア「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 1/4 雪泉 セクシーナース ver.」を2026年3月に発売する。価格は35,200円。

本商品は「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」より、死塾月閃女学館の「雪泉」を1/4 スケールフィギュア化したもの。

ゲームに登場したデザインから大胆にアレンジされたセクシーナース衣装で立体化され、豊満なボディラインや肉付きが丁寧に造形されている。また、さらにセクシーな姿が楽しめる、胸パーツの差し替えに加えてスカートの取り外しが可能。

さらにホビーストックで購入すると特典として「怒り顔パーツ」が付いてくる。

スケール：1/4

サイズ：全高約200mm

(C)Marvelous Inc.

(C)HONEY PARADE GAMES Inc.