ストリートピアノや動画配信でクラシック音楽への関心が高まっている昨今。YouTubeチャンネル「TAKU-音 TV たくおん」での総再生回数1億超え、公演チケットが3分で完売など、世間の注目を集めているピアニスト・石井琢磨さん。そんな石井さんが、クラシック音楽の魅力と新しい楽しみ方を提案した著書『これが規格外の楽しみ方！ たくおん式なるほどクラシック』より、一部を抜粋して紹介します。石井さんがオススメする、あまり知られていないクラシックの珍名曲とは――。

神童とステージパパの名コンビでヨーロッパ中に名声を轟かせ、実は下ネタ好きだったという、有名作曲家とは…？

* * * * * * *

とんでもなく長い作品で《いやがらせ》！？

天才の変わった作品

『ヴェクサシオン』E.サティ

同じ旋律を800回以上奏でる―サティ（1866〜1925）の『ヴェクサシオン』はまさにそこに《珍》ポイントがあります。

何度も同じ旋律が繰り返されるものだから、「世界一長い曲」なんて称されることもあるくらい。テンポの指定がないため、18時間で済む人もいれば、25時間くらいかかる人もいて、幅があります。

『ヴェクサシオン』というタイトルは、「いらだち」や「苦しみの種」など、さまざまな意味に訳すことができます。「いやがらせ」なんて和訳もあるそう。

たしかに52拍ある1分程度の旋律を840回も繰り返すんですから、まさに《いやがらせ》ですよね（笑）。

そもそもサティの作る音楽は、どこか変わっているものが多いんですよね。たとえば『ジムノペディ』第1番なども、ハーモニーにどこか浮遊感があって、いつ終わるのか終わらないのかがはっきりせず、演奏会でもお客さまが「え、終わった？」「今、拍手してもOK？」と思ってしまう。この不思議な空気感がサティっぽいなあと思います。

とはいえ、同じくサティの『スポーツと気晴らし』の第16曲『タンゴ』や、ショパンのマズルカ作品7-5のように終止がなく永遠に繰り返され得るものや、ジョン・ケージ『オルガン2/ASLSP』のように約639年以上かけて演奏されることを目的として作られたものなども存在するんですよ。上には上がいますよね（笑）。

サティに話を戻すと、彼の作る作品には変わっている題名が多い点も《珍ポイント》でしょうか。『官僚的なソナチネ』『犬のためのぶよぶよとした前奏曲』『梨の形をした3つの小品』『干からびた胎児』など。

特に『官僚的なソナチネ』は、サティよりも110歳くらい歳上の作曲家のクレメンティのソナチネをパロティ化した作品です。クレメンティといえば、ピアノを本格的に学んでいる人ならば一度は彼のソナチネを弾くことになるような重要な人物なんですよ。

でもサティは、これをパロディ化して、詩までつけている。とある官僚が主役で、どこかクレメンティを揶揄しているような詩です。ぜひ、調べてみてください。

もちろん、サティの作品には変わったものだけではなく、美しい作品もたくさんあります。もっとも有名なのが、フランス人らしいエスプリのきいた『ジュ・トゥ・ヴー』など。サティ作品にのめり込むと、その幅の広さを楽しんでいただけると思います。



『これが規格外の楽しみ方！ たくおん式なるほどクラシック』（石井琢磨：著／KADOKAWA）

音から色が見える作曲家による大規模な照明演出？

『プロメテ - 火の詩』アレクサンドル・スクリャービン

スクリャービン（1872〜1915）は、晩年になるにつれて作風がどんどん神秘的になった作曲家です。その代表的な作品が、交響曲第5番にあたる『プロメテ - 火の詩』。オーケストラに加えて、ハープ、オルガン、混声合唱、そしてピアノソロが加わった大規模な作品です。

この作品のおもしろいところは、音楽だけでなく、照明演出も試みようとした点にあります。

どんな照明なのかというと、まず照明装置に紐づけられた特殊なピアノが用意され、鍵盤のドを弾くと赤の照明が光ります。ほかにもソ= オレンジ、レ= 黄、ラ= 緑……といった具合に、何らかの音を出すと、それぞれの指定された色の照明が光るんです。

初演では、この作品のために開発された照明と、その色を操作できる特殊なピアノが使用される予定でしたが、残念なことに故障により使用できなかったそう……。しかし、今は電子140キーボードと照明装置を組み合わせることで、その照明を再現することができます。

僕が思うに、スクリャービンは音を通して色が見えていた作曲家だと思うんですよね。この音やハーモニーからは、この色が見える……といった具合に。それが『プロメテ』における色光ピアノの開発に結びついた。

スクリャービンはほかにも、「神秘和音」という、その言葉通り神秘的で独特な響きを醸し出すハーモニーを考案し、自身の作品にも多く登場させています。これも、音から色の見えるスクリャービンだからこそ考えついたものだと思うんですよね。

僕は常々、「偉大な音楽家とは、何か新しいことを思いつき、それを形にして歴史に刻んだ人のことだ」と考えているんですね。スクリャービンも、音と色の結びつきで新たな試みを行った。そういった意味で、「偉大な音楽家」の一人だと思います。

作曲の背景はストライキ？

舞台から演奏者が減っていく珍曲

交響曲第45番『告別』F.J.ハイドン

オーケストラの作品を聴いているはずが、舞台にいる演奏者がなぜか1人ずつ減っていく――そんなコンサートがあったら、おもしろいと思いませんか？

実際にそんな作品があります。ハイドン（1732〜1809）の交響曲第45番『告別』です。第1楽章から第3楽章まではふつうに演奏されるんですが、第4楽章の途中で、どんどん演奏者が減っていくわけです。最後に舞台に残されたのは、ヴァイオリニスト2人と指揮者だけ。

どうしてこんなユニークな作品が生まれたのか。その理由として言い伝えられている逸話があります。それは、ハイドンが宮廷楽長を務める貴族・エステルハージ家の労働環境にありました。

エステルハージ家の侯爵が夏季休暇で別荘に滞在している間、楽団のメンバーたちは家族から離れて、単身でその地に滞在する必要がありました。

しかし、侯爵の休暇が長引き、楽団員はなかなか帰ることができず、家族に会えない状況に……。

そんな状況を憂いて侯爵に訴えようと考えたハイドンが、「早く帰りたい」という気持ちを粋な形で昇華したのが、この作品でした。そのおかげで作品の伝えたい意図は侯爵に伝わり、無事に楽団員たちは自分の家に帰ることができたとか。

直接抗議するのではなく、音楽で意見を伝えることができる。ハイドンの天才っぷりがわかる作品だと思います。

※本稿は、『これが規格外の楽しみ方！ たくおん式なるほどクラシック』（石井琢磨：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。