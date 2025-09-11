サッカーのスコットランド・プレミアリーグで名門セルティックを率いるブレンダン・ロジャーズ監督（52）が日本代表FW前田大然（27）と緊急会談を行うと英紙スコティッシュ・サンが10日に報道した。日本代表の米国遠征に参加していた前田は4日の取材対応でクラブ事情から今夏の移籍が認められなかったことを明かし、スコットランドで大きく報じられていた。

前田は「もうセルティックに残るって決まったので頑張りたい。切り替えてやるしかない」と決意を新たにしているが、今季公式戦7試合で1得点にとどまっているアタッカーの心理面に関して懸念が浮上。同紙は前田が11日にチームの拠点に戻る予定とし「優勝チームからの移籍希望を公にしたあと、主力ストライカーが何を考えているか確認するためロジャーズ監督が緊急会談を行う予定」と報じた。

セルティック加入5季目の前田は加入当初から活躍。FW古橋亨梧（現イングランド2部バーミンガム）が今年1月に移籍後は驚異的な得点力を発揮してエース退団の穴を埋め、公式戦51試合33得点11アシストと活躍してリーグ4連覇やスコットランド・リーグ杯優勝に貢献した。今夏の移籍市場ではステップアップが予想され、イングランド・プレミアリーグのク複数クラブからの関心やトルコの名門フェネルバフチェからのオファーが報じられていた。