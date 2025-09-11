生きづらい、認められたい、満たされない……このような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。作家の筬島正夫さんは、「そんな人にぴったりなのが、東洋哲学です」と話し、東洋哲学の視点から、不自然に自分をとりつくろわず「ありのまま」でいることを勧めます。そこで今回は、筬島さんの著書『10人の東洋哲学者が教える ありのままでいる練習』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【書影】生きづらさがラクになる「人生の真理」。筬島正夫『10人の東洋哲学者が教える ありのままでいる練習』

間違っているのに、マウントを取ってくるのが許せない

私たちは日々、よく見られたい、欠点を知られたくない、立派な人間と思われたいと思い、強がろうとしがちです。

ちょっとしたことでも、相手を見下す態度をとってしまったり、逆にちょっとした言動に対しても「見下された」と過剰に反応してしまったりします。

思うに、人間には「とにかく上に立ちたい。見下されたくない。むしろ見下したい」ぐらいの強がる気持ちがあるようです。

自分を相手より上だと主張したり、相手を貶めて自分の立場を高く見せようとしたりすることを「マウントを取る」といいます。これは、日常の些細な場面でも顔を出します。

無限のプチマウント合戦

たとえば、友人同士の会話の中で「それ知ってるよ」と先に言いたくなることはないでしょうか。誰よりも先に情報を知っていることで、少し優越感を覚えたり、自分が物事を理解していると示したくなる。その気持ち自体はたいして悪いものではありませんが、それが過剰になると、相手に不快な思いを与えてしまいます。

またＳＮＳでは「私のほうが幸せ」「私のほうが充実している」とアピールする投稿が溢れています。旅行先の写真、豪華な食事、成功体験などを見せることで、周囲に「自分はすごい」と思わせたい心理が働くのでしょう。それを見た側も「自分は負けているのでは」と感じ、同じように自分を誇示する「盛った」投稿をしてしまう。

こうして、無限のプチマウント合戦が繰り広げられるのです。

この構図は、職場や家庭内でも同じです。仕事で「自分が一番頑張っている」と思うと、他の人の努力が見えにくくなり、不満が募ります。家庭でも「自分のほうが家事をしている」と思うと、相手が怠けているように感じてしまいます。

こうして、お互いに「自分こそが正しい」と主張し合う関係になり、結局は疲弊するのです。

状況が変われば、誰もがそうなりうる

こうした気持ちの背景には、無意識のうぬぼれが潜んでいます。

親しい関係の中でも、このうぬぼれは顔を出します。たとえば、夫婦関係では、最初は相手がいてくれることに感謝していたのに、次第にそれが当たり前になり、雑な扱いをしてしまうことがあります。

「おい、風呂沸かしといて」なんて昔は言えなかったのに、気づけば当然のように言っている。そんな変化はないでしょうか。

このように、人は誰しも知らず知らずのうちに「自分は正しい」「自分は優れている」と思ってしまうものです。

しかし、私たちは本当に、自分が正しいと言い切れるのでしょうか？

「自分は優れている」と感じる瞬間、そこにうぬぼれはないでしょうか？

マウントを取る人に腹が立つのは、どこかで「自分はマウントなんか取らない」と思っているからかもしれません。でも、状況が変われば、誰もがそうなりうるのです。

この問題に、大きなヒントを与えてくれるのが親鸞という人です。親鸞の教えがどのようにこの問題の答えを出してくれるのかを見ていきましょう。

まずは、親鸞がどのような人なのか、お聞きください。

一番の悪人になった僧侶

親鸞は、僧侶でありながら結婚し、肉を食し、戒律を破りながらも、自らを「救われた悪人」と名乗りました。普通、宗教の指導者といえば清廉潔白なイメージを大事にするものですが、彼は違いました。むしろ「私は誰よりも煩悩まみれの愚か者だ」と告白し、それを隠すことすらしませんでした。

また彼は「弟子一人も持たず候（弟子は一人もいない）」とも言いました（『歎異抄』）。

実際には多くの弟子がいましたが、本人は「こんな煩悩まみれの自分が、弟子など持てる身ではない」との思いだったのです。

これまでの仏教では、僧侶が上、信者が下、という関係でした。しかし、親鸞はその構図を崩したのです。「私たちは皆、同じ煩悩を抱えた人間なのだから、上下関係などない」と。

実際、彼は「御同朋（おんどうぼう）」「御同行（おんどうぎょう）」という言葉を使いました。これは「私たちは、仏の前ではみな兄弟のようなものだ」という一大宣言です。これは、それまでの僧侶の立場とはまったく異なる考え方でした。

通常、宗教の教祖とは「私は神の使いだ」「私は仏の生まれ変わりだ」と、自らを特別視して、一番上に立つものです。しかし、親鸞はまったくその逆で、こう言ったのです。

「私は一番下にいる。こんな私でも救われたのだから、あなたも救われるのだ」

また、親鸞は「老少善悪の人を選ばず」とも言いました。年齢、善悪、能力の有無に関係なく、すべての人が本当の幸せになれるのだと。彼のこの教えは、衝撃的でした。

親鸞の平等思想

さらに、親鸞が深く尊敬していた聖徳太子に、このような言葉があります。

「我、必ずしも聖にあらず。彼、必ずしも愚にあらず。共に凡夫のみ」

これは、「私は必ずしも聖者ではないし、相手が必ずしも愚か者とは限らない」という意味です。



（写真提供：Photo AC）

「どちらが偉い、どちらが正しい」という価値観ではなく、「私たちは皆、煩悩を抱えた同じ人間（凡夫）なのだ」という視点に立つ。それこそが、親鸞の平等思想だったのです。

そもそも「うぬぼれること」や「マウントを取ること」は、自分が他者より優れているという前提に立っているから生まれるものです。

しかし、親鸞の教えに従えば、「自分もまた、縁がくれば何をするかわからない煩悩まみれの人間なのだ」と気づけます。

そう考えると、「自分が正しくて、相手が間違っている」と断言することが、いかに危うい振る舞いかがわかるでしょう。

「正しさ」にこだわりすぎてイライラするよりも、「誰しも間違えるもの」と受け入れたほうが、よほど気持ちがラクになるのではないでしょうか。

縁さえ来れば何をするかわからない

ここで親鸞の有名な言葉を紹介しておきましょう。

「さるべき業縁（ごうえん）のもよおせば、いかなるふるまいもすべし」（『歎異抄』）

これは「もしそうせざるをえないような状況に置かれたならば、自分はどんなふるまいもしかねない、どんなに非道なこともやりかねない」という、自省の言葉です。親鸞は、そういう自らのあり方を自覚することの大切さを訴えています。

私たちは、自分の意思だけで生きているように思いますが、実際には環境や状況によって行動が左右されることが多いわけです。

たとえば、ニュースで犯罪者を見た時、「なんてひどい人間だ」と思うかもしれません。しかし、その人がどんな家庭環境で育ち、どんな状態に追い詰められていたのかを知ると、「もしかしたら自分も同じ状況なら……」と考えてしまうこともあります。

介護殺人のような事件もその一例でしょう。長年の介護に疲れ果て、精神的にも肉体的にも限界を迎えた結果、衝動的に手を下してしまう。普段は温厚な人でも、極限状態になればどうなるかわかりません。

これは決して他人事ではなく、私たち自身も「どんな縁がめぐってくるか」によって、想像もできない行動を取る可能性があるのです。

親鸞は、こうした人間の不確かさを深く理解し、それを受け入れることを教えました。「俺は正しい、お前は間違っている」と断じるのではなく、「ともに間違いを犯すことがある」と認めること。今は間違っていなくても、いずれ自分も誤るかもしれない。そういう視点を重んじる姿勢が大切なのです。

異なる性格・能力・資質・境遇を持つ人間がともに生きる社会に必要なのは、マウントを取ろうとすることでも、怒りや憎しみを増幅させることでもありません。共感的な想像力こそ、大事なのではないでしょうか。

※本稿は、『10人の東洋哲学者が教える ありのままでいる練習』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。