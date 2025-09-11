ピエール・エルメ・パリ×SATSUKI♡夢のモンブランコラボが限定登場

ホテルニューオータニの「パティスリーSATSUKI」と「ピエール・エルメ・パリ」が、夢のコラボスイーツを期間限定で発売！2025年9月10日（水）～16日（火）は銀座三越、10月2日（木）～7日（火）は新宿伊勢丹にて登場します。芸術的な逸品『コラボレーションモンブラン』（\1,728）は、この秋だけの特別な味わい。ぜひチェックしてみてください。

芸術的モンブランが会場限定で登場

PIERRE HERMÉ PARIS パティスリーSATSUKI コラボレーションモンブラン

今回の目玉は『PIERRE HERMÉ PARIS パティスリーSATSUKI コラボレーションモンブラン』（\1,728）。

ジンジャーシロップを染み込ませたタルト生地に、クリームヴァニーユと軽やかなメレンゲを重ね、SATSUKIオリジナルのマロンペーストで包み込んだ贅沢な一品です。

トップにはジンジャーコンフィを飾り、濃厚な甘みと爽やかな風味が絶妙に広がります。

秋限定スイーツが一堂に♡

スーパーモンブラン

毎年進化を遂げる『スーパーモンブラン』（\3,780）は、抹茶をアクセントに和栗を味わえる贅沢仕様に。

さらに、大粒の国産ぶどうとシャインマスカットを使用した『新エクストラスーパーグレープショートケーキ』や、ふんわりカステラで和素材を挟んだ『スーパーマロンショートケーキ』も登場。

栗やぶどうなど、秋ならではの味覚を心ゆくまで堪能できます♪

秋のご褒美に、特別なスイーツを



銀座三越では9月10日～16日、新宿伊勢丹では10月2日～7日の期間限定販売。ここでしか味わえない「ピエール・エルメ・パリ」と「パティスリーSATSUKI」の共演スイーツは完売必至です。

芸術的なモンブランから豪華ショートケーキまで、秋の味覚がぎゅっと詰まったラインナップをお見逃しなく♡大切な人とシェアしても、自分へのご褒美にもぴったりです。