料理のレシピやコツをネットで検索して試してみても、なかなか上達しない…と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。料理教室を主催している料理研究家・水島弘史さんは「実はそのネットのレシピや動画が、かえって料理を難しくしてしまっていること、お気づきでしょうか？」と話します。そこで今回は、水島さんの著書『プロが大切にしている たった一つの料理のルール』から、料理をラクに楽しむ基本を一部ご紹介します。

【書影】大人気料理教室のシェフが伝授する、調理の基本と隠しワザ！水島弘史『プロが大切にしている たった一つの料理のルール』

「酒と酢」だけは先に入れよう

調味料を入れるときに「さしすせそ」の順で入れなさいといわれることがあります。

しかし、実際にはどの順番で入れても、あるいは同時に入れても、１〜２分ほど加熱すればすべての味は十分なじみます。ですから、家庭料理ではそれほど調味料を入れる順番を気にする必要はありません。

ただし、「酢と酒は前半で入れる」ということだけは覚えておいてください。

酸味やアルコール分は、加熱によって飛ばす必要があります。酒も酢も、そこに含まれる旨味成分を生かすために使う、だしのような存在だと考えてください。

赤ワイン煮込みや筑前煮で……

たとえば赤ワイン煮込みだからといって、煮込み終盤にワインをどぼどぼ追加したらどうなるか。あるいは筑前煮の仕上げに日本酒を入れたらどうなるか。

想像しただけで、うまくいかないことがわかるはずです。

酸味を飛ばしたい場合も同様です。白ワインを使うときは、酸味とアルコールを飛ばすため、早い段階で加えて煮詰め、それから他の味つけをしましょう。

煮込みのように加熱時間が長い料理なら、酢・しょうゆ・塩・砂糖などを一度に入れても、酢の酸味は十分に飛びますが、酢だけを仕上げに入れると酸味が立ちすぎてバランスを崩します。

仕上がりにもう少し酸味を感じたい場合は？

酢豚のような料理でも、合わせ調味料に酢を加えて、あんを加熱しながらつくれば問題ありません。

ただし、仕上がりにもう少し酸味を感じたい場合は、直前に少量の「追い酢」をしてみてください。これは、揚げ物にレモンをしぼる、あるいはフィッシュアンドチップスにモルトビネガーをかけるのと同じことです。



まとめると、料理中に入れる順番で注意が必要なのは「酸味とアルコール」だけ。これらは加熱の早い段階で。あとはブイヨン、水、各種ソースを加え、その後に塩や砂糖、しょうゆなどを入れれば大丈夫です。どんな順番であっても、味見をしながら調整すれば問題ありません。

※本稿は、『プロが大切にしている たった一つの料理のルール』（青春出版社）の一部を再編集したものです。