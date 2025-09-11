木村文乃さん主演で、教師とホストの純愛を描いたドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系、木曜午後10時〜、TVer、FODなどで見逃し配信中）の第10話が9月11日に放送される。

【写真】愛実の家で眠ってしまったカヲル

裕福だけれど厳格で窮屈な家庭で育った真面目な高校教師・小川愛実（木村文乃）。貧しい家庭で育った文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）に出会い、言葉や社会について教えていく秘密の“個人授業”を行うことに。次第に距離を縮めていく2人だが、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく２人を襲い――。

脚本は、ドラマ『白い巨塔』、『昼顔』シリーズの井上由美子さん。主題歌はレイニの『Spiral feat. Yura』

＊以下、9月11日放送回のネタバレを含みます。

第10話あらすじ

親元から離れて一人暮らしを始めた小川愛実（木村文乃）と、働いていたホストクラブ「THE JOKER」が閉店することになったカヲル（ラウール）。すれ違い続けた二人はようやく再会する。愛実は新居にカヲルを招き入れ、二人は冗談を言いながらカップ麺を食べる。

いつの間にか眠ってしまったカヲルの寝顔を見つめ、もう逃げないと決意する愛実。

早朝、愛実はこっそりと帰ろうとするカヲルを呼び止め、ここで一緒に暮らさないかと提案する。

自分のせいで愛実が非難を浴びるのは嫌だと言うカヲルに対し、愛実は学校にカヲルとの交際を正直に伝えると話す。決意の表情の愛実を見て、カヲルの中にはある戸惑いが…。



学校で、愛実はカヲルと交際したいと教頭の植野（今藤洋子）に打ち明ける。一定の理解を示したように見えた植野。しかし、念書の約束を破る以上は退職してほしいと愛実は告げられ…。