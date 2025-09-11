世間から「大丈夫？」と思われがちな生涯独身、フリーランス、40代の小林久乃さんが綴る“雑”で“脱力”系のゆるーいエッセイ。「人生、少しでもサボりたい」と常々考える小林さんの体験談の数々は、読んでいるうちに心も気持ちも軽くなるかもしれません。第55回は「推し活は地球を救う」です。

幼なじみ、急にアイドルにハマる

少し前。あ、おばさんの少し前とは1年以上前、だいぶ前は5年以上前とカウントされているので、この時間情報は全く当てにならないとご了解いただきたい。幼なじみのちいちゃんの推し活につきあって、都内で聖地巡礼をした。

実はちいちゃん、昨年、大病を患い、仕事を休んでいた。離婚して独身、パートナーなし、地元の田舎暮らし。私と同じく、よるべなき中年である。心身ともに疲弊してしまった療養中、暇つぶしにYouTubeばかりを見ていたところ、たまたまアイドルグループ「WEST.」の動画に出会ったそう。その中でもメンバーの小瀧望くんがお気に入りになったと、話してきた。あまりにも突然の推しメン宣言に、私は首を傾げた。

「小瀧くんって、あの目がパチクリしたイケメンでしょう？ 『世界一難しい恋』（日本テレビ系・2016年）の演技が強烈だったんだよ。あんた、ああいう子タイプだったっけ？ あー、元旦那に似ているといえば似ているけど」

「元旦那とかそういうどうでもいい情報を掘り返さないでくれる？ とにかくさ〜、ハマっちゃったんだよね〜。楽しいんだよ〜、毎日のんちゃん（小瀧くん愛称）を考えているとさ。病気で寝ているしかなかった時に励まされたんだよね〜」

そんな理由から聖地巡礼につきあってほしいとリクエストをされた。場所は彼が飲み屋を巡るYouTube動画で紹介された、都内の居酒屋だ。

平日の18時。到着した店は「こりゃ近所にあったら通うよね」と言いたくなる、ご夫婦で経営されているごく普通の居酒屋だった。仕事や食事でよく行く地域だけど、こんな店があったのかと足を踏み入れると、カウンター席、その向こうに小上がりの座敷があった。私たちはあらかじめ予約をした小瀧くんが座ったところに着席。ここから推し活を全くしていない私にとって、小さな衝撃が続いていく。

まずはカウンター席が、常にファンの女性で満席になっていた。平日にもかかわらず回転率も良く、中にはあきらかに常連客になっている女性もいた。動画配信から1年足らずで経営者のご夫婦と、他の常連客のハートをキャッチしているなんて、すごいコミュニケーション能力だ。ただ、単なる常連客に留まらず、おそらく推しを象った小さなぬいぐるみをテーブルに置いているのは、ファンとしての矜恃だろうか。

「せっかく浜松（地元）から来たんだから、店員さんに何か聞きなよ」

「え〜……、聞けないよ〜」

こういう時に私が20代から培ってきた取材力が役立つ。店の奥さまに聞くと小瀧くんの来店以降、来店客＝ファンが絶えないそう。皆、おかしな態度を取らず、居座らず、いい子たちばかりだとか。

「ありがたい話ですよねえ」

確かに。このあたりは家賃も高いし、競合店も多い。けして単価も高くなく、SNSで積極的に宣伝をしているネオ系の居酒屋でもない。それがたった一人の王子の来店によって、思いがけず店に若い女性客が集まるようになった。まさに風が吹けば桶屋が儲かる、だ。

居酒屋が神格化

質問を続けた。カウンター席の前に設置してある、小瀧くんのサイン色紙の周辺になぜ小銭があるのか。彼のアクリルスタンドや写真、チラシはファンから持ち込まれたらしいが、なぜ小銭？

「それね、小瀧くんのファンが『いい席が当たりますように』ってサインに向かって拝んで、置いていくお賽銭なんですよ」

王子の来店によって、店が神格化…!? ハイボールを飲みながら、ファンでもないのに思わず写真をバシャバシャ撮ってしまった。その傍で幼なじみはとても幸せそうだった。

そして「何かに夢中になれることは素晴らしい」と思った。数年前までは私にも推しがいたけれど、方向性の転換など諸事情が重なって、追いかけるのが面倒になってしまった。何かあっても「この人を応援したい」と思える慈しみの精神は、時に自分を救ってくれるのを知っている。でもそんな簡単には見つかるものではないのが推し。恋愛なら好みのタイプがあるので、ある程度ターゲットが定まる。でも全くノーマークの領域から心にぶっ込んでくるのが推しというもので、その沼は深い。



この原稿を書いている前日『24時間テレビ48 -愛は地球を救う-』（日本テレビ系）が放送されていた。たまたま住まいの近くをチャリティーマラソンのランナーが走るので、ほぼ誰もいない場所で応援に行くのが恒例になっている。今年のランナー「SUPER EIGHT」の横山くんもしっかりこの目に焼き付けてきた。彼が走った今年の募金総額は７億を超えていると聞き、愛で地球を救えるかどうかは分からないが、アイドルは地球を救うのではないかと思った。

そして改めて自分にも推しが欲しいと思う。ホント、ああいう存在がいると生きる気力が湧いてきますからね。今なんて嫌なことがあっても発散もできず、ストレスは脂肪にすり替わっていくばかり。

いずれにしても、ちいちゃんは今元気なおばさんになって、仕事復帰もしている。回復の一端に彼の存在が作用したのは間違いない。ありがとう、小瀧くん。