ゆきぽよ、1年続けた英会話の成果とは？ 「ギャルって鬼努力するからな、舐めんなよ」「え、ギャル感が薄れてきている」
ゆきぽよ、1年続けた英会話の成果とは？ 「ギャルって鬼努力するからな、舐めんなよ」「え、ギャル感が薄れてきている」
モデルでタレントの（木村有希）ゆきぽよさんは9月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。英会話の成果を披露しました。
【動画】英会話の成果は？
「顔の癖強いよゆきぽよ頑張って」「今日で英会話始めて1年」と報告し、動画を1本載せているゆきぽよさん。「R」の発音を練習する姿です。ゆきぽよさんは「pronunciation」がうまく言えないようで、講師に何度も指摘され、そのたびに発音を繰り返しています。最後はなんとか発音できたのか、「完璧！いこ！」と返されました。
「ギャルって鬼努力するからな、舐めんなよ」とのコメントには、「まじそれなめんな卍」と返信。ほかには「がんばれよ」「顔の癖強いよゆきぽよ頑張って」「1年続けてるだけで凄いです」「すでにめっちゃ上手くやってるよ！」「え、ギャル感が薄れてきている‥」など、さまざまな声が上がっています。
「めっちゃ楽しかったです 絶対見て」普段は仕事のオフショットや宣伝ショットなどを自身のXにて投稿しているゆきぽよさん。3日には出演するABEMAの番組『夏の恋リア祭2025』について、「めっちゃ楽しかったです 絶対見て」と、ファンに呼び掛けました。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト