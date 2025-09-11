44歳男性「年4万円相当の優待ポイント。週末の買い物ついでに外食できる」使い勝手もよい株主優待
現在上場企業の1400社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、妻（44歳）、長女（5歳）、次女（2歳）
居住地：愛知県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人950万円、配偶者0円
現預金：1000万円、リスク資産：2100万円
▼リスク資産内訳
・日本株：1300万円
・外国株：150万円
・ロボアド：550万円
・投資信託：100万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、コロワイド＜7616＞だそう。
優待の内容は対象の飲食店で利用できる「年4万円相当の優待ポイント。優待利回りが高く、周りに利用できるお店があった」のが決め手となり「2010年に500株」を購入したと言います。
「週末の買い物ついでに、にぎりの徳兵衛やステーキ宮などをローテーションで利用しています。四半期ごとにポイントがチャージされるので使い勝手がよい」ことにくわえ、「長期保有するつもりなので株価上昇の恩恵がある」点でも買ってよかったとあります。
コロワイド以外では、「テンポスホールディングス＜2751＞、物語コーポレーション＜3097＞、ブロンコビリー＜3091＞などは全て行動範囲の近所にお店がある」点で気に入っていると言います。
株主優待の魅力について「お店の選択肢が増えて、外食が楽しい」と語る投稿者。
一方で、「株を始めた頃は売買を繰り返していたが、あの時売らなければと思うことが多々ある」と心残りがある様子です。
今後購入を考えている優待銘柄は「連続増配の企業で優待を実施している銘柄、食事券銘柄」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
