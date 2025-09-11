「いよいよ感出てきました」Jリーガーの美人モデル妻、妊娠中の大きなおなかを公開！ 「はー愛おしい」
Jリーグ・柏レイソル所属の犬飼智也選手の妻でモデルの三原勇希さんは9月10日、自身のInstagramを更新。妊娠中の大きなおなかを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】Jリーガーの美人妻、第2子妊娠中のおなか
この投稿には「いよいよですね…！」「元気に育ってますね」「はー愛おしい」「神秘的で愛しい時間」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「元気に育ってますね」三原さんは「いよいよ感出てきました」とつづり、9枚の写真と1本の動画を公開。1枚目が、Tシャツにショートパンツを合わせたラフな姿の自撮りショットです。三原さんは第2子を妊娠中ですが、おなかの大きさが際立っています。投稿文では、「何も知らなかった1回目より、２回目のほうが出産自体は恐ろしいです」など不安な胸中についても吐露しています。
マタニティフォトも公開8月20日の投稿では、犬飼選手、息子と撮影したマタニティフォトを公開した三原さん。「二人目ということもあり、お腹を出した写真ではなく自然な家族写真も兼ねての撮影がいいな〜と思っていた」とあるように、笑顔があふれた家族の仲むつまじい様子を見ることができます。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
