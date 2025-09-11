¡Ö¤³¤ì¤Ï¾×·âÅª¡£¡£¡£¡×Ç§ÃÎ¾É70ºÐ¥¦¥£¥ê¥¹¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥¨¡¼¥ë¡Ö»ä¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ö¿À¤Î²Ã¸î¤ò¡×
¡Ö¸ÀÍÕ¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×
¡¡¼º¸ì¾É¤Î¤¿¤á3Ç¯Á°¤Ë°úÂà¤·¤¿À¤³¦ÅªÂç¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¹¤µ¤ó(70)¤Î¶á¶·¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶á¶·¤òÊÆ¹ñ¤ÎÄ«¤ÎÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥°¥Ã¥É¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×(ABC)¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¾Ò²ð¡£¥â¥Ç¥ë¤ÇºÊ¤Î¥¨¥Þ¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡Ö¸ÀÍÕ¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸½¾õ¤òÅÇÏª¡£ÂÎ¤Ï¸µµ¤¤À¤¬¡¢²ð¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤áÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ö¥¨¥Þ¤È¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î²ÈÂ²¤Ë¿À¤Î¤´²Ã¸î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¾×·âÅª¡£¡£¡£¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÏÉÝ¤¤¡×¡Ö¤¢¤ì¤Û¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÂ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÆÁ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¨¡¼¥ë¤äÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ï1988Ç¯¤Î¡Ö¥À¥¤¡¦¥Ï¡¼¥É¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï87Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢¤È·ëº§¤·¡¢3¿Í¤ÎÌ¼¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢2000Ç¯¤ËÎ¥º§¡£09Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥Þ¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¤ÈºÆº§¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌ¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£22Ç¯¤Ë¼º¸ì¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢ÇÐÍ¥¶È¤«¤é°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£