萩原聖人、“麻雀仲間”西武・今井投手の応援に仙台へ 惜敗に「悔しい…そんな日もあります」
俳優・プロ雀士の萩原聖人（54）が10日、自身のインスタグラムを更新。麻雀を通して交流のあるプロ野球・西武ライオンズの今井達也投手（27）の応援に楽天モバイルパーク宮城を訪れたことを報告した。
【写真】“麻雀仲間”西武・今井投手の応援で楽天モバイルパークを訪れた萩原聖人
萩原は、前日9日の試合を観戦したとみられ「今井君応援に仙台へ！昨日は悔しい‥そんな日もあります」のコメントとともに、球場の入口前で記念撮影された写真をアップ。試合では、西武は今井投手が先発で奮闘するも、今季最短の2回4失点で降板。チームも延長11回の末、惜しくもサヨナラ負けした。
この投稿にファンからは「試合は残念でしたが、球場応援楽しそう 英気を養いましたね」「ドンマイです」「配信で仙台のお話聞けるの楽しみにしてます〜」などのコメントが寄せられている。
【写真】“麻雀仲間”西武・今井投手の応援で楽天モバイルパークを訪れた萩原聖人
萩原は、前日9日の試合を観戦したとみられ「今井君応援に仙台へ！昨日は悔しい‥そんな日もあります」のコメントとともに、球場の入口前で記念撮影された写真をアップ。試合では、西武は今井投手が先発で奮闘するも、今季最短の2回4失点で降板。チームも延長11回の末、惜しくもサヨナラ負けした。
この投稿にファンからは「試合は残念でしたが、球場応援楽しそう 英気を養いましたね」「ドンマイです」「配信で仙台のお話聞けるの楽しみにしてます〜」などのコメントが寄せられている。