東野圭吾×福山雅治、1万字対談が実現 『ブラック・ショーマン』公開記念で語る“今だから話せる”舞台裏
映画『ブラック・ショーマン』公開を記念し、原作者・東野圭吾氏と主演・福山雅治氏による1万字超のスペシャル対談が公式サイトにて公開された。
【画像】マジックシーン撮影時のメイキング写真
これまで「ガリレオ」シリーズで名タッグを組んできた2人。長年の親交がうかがえる濃密なインタビューは、公開中の【前編】に続き、【後編】が9月16日午前7時30分より公開される。
前編では、福山演じる主人公・神尾武史の誕生秘話や、マジックシーンの撮影エピソード、東野氏が撮影現場を訪れた際の様子、さらにヒロイン・真世役を務めた有村架純の印象について語られている。
続く後編では、完成作品を観た東野氏の感想や、特に印象に残ったシーン、神尾兄弟の関係性、さらにはネタバレを含むエピソードにも触れる、より深掘りされた内容が展開される予定だ。
また、福山のマジシャン時代の芸名「サムライゼン」時代の秘蔵写真や、マジックシーン撮影時のメイキングカットも初公開。ファンにとっては見逃せない貴重な資料となっている。
さらに、公開初日の9月12日には、福山、有村をはじめとした主要キャストが各種テレビ番組に多数出演予定。映画と合わせて、幅広いメディア露出にも注目が集まっている。
（1）前5：25〜フジテレビ『めざましテレビ』（福山雅治・有村架純：VTR出演）
（2）前8：14〜フジテレビ『サン！シャイン』（福山雅治・有村架純：VTR出演）
（3）前9：50〜フジテレビ『ノンストップ！』（福山雅治：VTR出演）
（4）前11：50〜フジテレビ『ぽかぽか』（福山雅治・有村架純：VTR出演／伊藤淳史：スタジオゲスト生出演／犬飼貴丈：スタジオレギュラー出演）
（5）後7：00〜フジテレビ『ウワサのお客さま※2時間SP』（岡崎紗絵）
（6）後9：00〜フジテレビ『タビフクヤマ』（福山雅治・有村架純・伊藤淳史・マジック演出・技術指導監修：KiLa）
（7）後11：00〜TBS『A-studio＋』（有村架純）
※（1）〜（4）に関しては生放送のため、急きょ放送内容が変更となる可能性あり。
【画像】マジックシーン撮影時のメイキング写真
これまで「ガリレオ」シリーズで名タッグを組んできた2人。長年の親交がうかがえる濃密なインタビューは、公開中の【前編】に続き、【後編】が9月16日午前7時30分より公開される。
前編では、福山演じる主人公・神尾武史の誕生秘話や、マジックシーンの撮影エピソード、東野氏が撮影現場を訪れた際の様子、さらにヒロイン・真世役を務めた有村架純の印象について語られている。
また、福山のマジシャン時代の芸名「サムライゼン」時代の秘蔵写真や、マジックシーン撮影時のメイキングカットも初公開。ファンにとっては見逃せない貴重な資料となっている。
さらに、公開初日の9月12日には、福山、有村をはじめとした主要キャストが各種テレビ番組に多数出演予定。映画と合わせて、幅広いメディア露出にも注目が集まっている。
（1）前5：25〜フジテレビ『めざましテレビ』（福山雅治・有村架純：VTR出演）
（2）前8：14〜フジテレビ『サン！シャイン』（福山雅治・有村架純：VTR出演）
（3）前9：50〜フジテレビ『ノンストップ！』（福山雅治：VTR出演）
（4）前11：50〜フジテレビ『ぽかぽか』（福山雅治・有村架純：VTR出演／伊藤淳史：スタジオゲスト生出演／犬飼貴丈：スタジオレギュラー出演）
（5）後7：00〜フジテレビ『ウワサのお客さま※2時間SP』（岡崎紗絵）
（6）後9：00〜フジテレビ『タビフクヤマ』（福山雅治・有村架純・伊藤淳史・マジック演出・技術指導監修：KiLa）
（7）後11：00〜TBS『A-studio＋』（有村架純）
※（1）〜（4）に関しては生放送のため、急きょ放送内容が変更となる可能性あり。