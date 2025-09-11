“新婚”川口葵、「我が家初」の栄養たっぷりな手料理を披露「料理上手」「羨ましすぎる」 夫は武尊
格闘家・武尊（34）の妻で俳優の川口葵（26）が9日、自身のインスタグラムを更新。栄養たっぷりな手料理を披露した。
【写真】「料理上手」“新婚”川口葵が披露した栄養たっぷりの手料理
川口は「我が家初せいろ蒸し」とつづり、野菜たっぷりのせいろ蒸しを中心に、手料理が並んだ食卓の写真を投稿。「ぬか漬けは、おくらとキュウリ 写ってないけど、、笑」と紹介し、「食材に感謝して今日もいただきました」とつづった。
「写真１枚しか撮ってなくて雑になってしまった」と反省しつつ、「ご馳走様でした」と締めくくった。
コメント欄には「いいですねぇ！」「豪華」「どのお料理も美味しそう」「よっ！料理上手」「羨ましすぎる」などの声が寄せられている。
川口と武尊は今年の7月29日に双方のSNSを通じて結婚したことを報告。先月27日には挙式の映像を公開していた。
