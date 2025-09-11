テレビ大阪は11日、秋の番組改編会見を開き、同局夕方のニュース番組「やさしいニュース」（月〜金曜後5・00）をリニューアル。前田拓哉アナウンサー（37）、ウーデンジェニファー里沙アナウンサー（29）の2人が9月29日から。メインキャスターを務める。改編率は8・0％。

これまで同局アナが日替わりでメインを務めていたが、今回の改編テーマ「イメチェン！（イメージチェンジ）」としてキャスターを固定する。大阪・寝屋川市出身の前田アナは18年に山形テレビからテレビ大阪へ。「最初はエラいこっちゃと思いました。自分につとまるのかと。でも、地元の夕方ニュースのメインアナを担当するのが夢でした。現場に足を運んで自分で見聞きしたことを伝えたい。日本一汗をかくアナに」と決意表明。7日に結婚したばかりで「物腰の柔らかい人と言われることもありましたが、家庭を守る強さもこれから得ていきたい」と自身も“イメチェン”をはかるつもりだ。

ウーデンアナは「責任を感じてます。人を傷つけない、やさしい言葉で。商人の街・大阪で経済ニュースを分かりやすく噛み砕いて伝えたい」。社会人になってからも大学で勉強を続ける経済学の知識をフルに活用する構え。2人でメインキャスターをしながら、ロケで現場にも出て、フィールドキャスターとして生の街の声を届けていく。編成部の羽柴康晴部長は「コンセプトはこれまで通り。よりやさしく、より分かりやすいニュース番組に」と説明した。