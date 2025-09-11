男子ゴルフのアジア太平洋アマチュア選手権は、１０月２３日から４日間、ＵＡＥドバイのエミレーツＧＣマジリスコースで行われる。出場する日本代表７選手が１１日までに発表された。

昨年大会３位の中野麟太朗（早大４年）は、３年連続の出場となった。「去年は日本開催で優勝争いをすることができました。ドバイも暑いと聞くのでコンディション調整をしっかりとしたい。最後のアジアアマになると思うので全力で楽しみたい。全力でプレーします」と意気込んだ。

３度目の出場となる隅内雅人（日大３年）は「２回とも悔しい内容（５位）に終わったため、今年はなんとしても優勝してマスターズに出たい気持ちです」と日本人４人目の大会制覇を見据えた。長崎大星（勇志国際高１年）は「ドバイでは（２１年に）中島啓太さんが優勝されているので、その偉業に続きたいです。自分の持てる力を最大限発揮し、楽しみながら優勝を目指します」とコメントした。本大志（アリゾナ大２年）、小林匠（大阪学院大３年）、小林翔音（日大２年）、片野貫一朗も出場予定となっている。

大会はマスターズ、Ｒ＆Ａ、アジア太平洋ゴルフ連盟が主催で１１９選手が参加予定。優勝者には翌年のメジャー２大会、マスターズ、全英オープンの出場権が与えられる。開催コースのエミレーツＧＣは、１９８８年に中東初の芝生コースとして創設。ドバイの中心部の南に位置する。マジリスコースは欧州男子のＤＰツアー、ドバイデザートクラシックも毎年開催。アジア太平洋アマチュア選手権は初開催。

◆アジア太平洋アマチュア選手権 主催はアジア太平洋ゴルフ連盟。オーガスタナショナルＧＣとＲ＆Ａが共催して２００９年から開催され１０、１１年大会を松山英樹が連覇。１８年大会を金谷拓実、２１年大会を中島啓太が制した。