9月11日 発表

MSYは9月11日、ten/oが展開する「ストリートファイター」シリーズオフィシャルライセンス商品の正規取扱を開始することを発表した。

ten/oは、様々なマルチメディアプラットフォームにおいて幅広い実績を持つ米国のデジタルメディア企業。eスポーツという言葉がまだない時期から格闘ゲーム世界大会の運営、配信やブランド構築を行ない、格闘ゲームコミュニティのための公式ライセンス商品を展開し続けている。

今回、ten/oが手掛けるカプコンの格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズのオフィシャルライセンス商品を、GRAPHTが正規取扱開始すると発表。9月25日から9月28日にかけて幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」内GRAPHT物販ブースにて、スウェットやニットキャップなどのアパレル、ピンバッジなど一部商品が販売されることが決定した。

今回の発表では一部商品が公開されているが、詳細についてはGRAPHT TGS2025特設サイトにて後日公開予定としている。

□「GRAPHT TGS2025特設サイト」のページ

【TGS2025 GRAPHT物販ブース販売アイテム（※一部）】

ストリートファイター 刺繍入りスウェット（タイガーアッパーカット/サガット）15,345円

ストリートファイター ボタンアップシャツ（タイガーショット/サガット、幻影陣/ユン）各9,378円

ストリートファイター ニットキャップ（天/豪鬼）4,263円

ストリートファイター キャラクターエナメルピンバッジ 3種 各2,558円

(C)CAPCOM