¡¡10ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖGPS¥Ü¡¼¥ëÁèÃ¥Àï¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£7¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò½¸¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ö´ê¤¤¤¬1¤Ä¤À¤±³ð¤¦¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¡È¤´ÇË»º¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÍ½¹ðÆ°²è¡Û³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤â¡ª¡Ø¿å¥À¥¦¡ÙÇÈÍð¤ÎGPS¥Ü¡¼¥ë´ë²è
¡¡GPS¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿7¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢ÅÔÆâ¤È¤½¤Î¶á¹Ù¤Ë¥Ð¥é»µ¤«¤ì¤¿¡£°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢7¤ÄÁ´¤Æ¤ò½¸¤á¤¿¼Ô¤Î´ê¤¤¤¬1¤Ä¤À¤±³ð¤¦¡ÄËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖ¥Á¡¼¥à¡Êµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¡¦»ÔÀî»É¿È¡Ë¡¢ÀÄ¥Á¡¼¥à¡Ê¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡¦ÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¡¢¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡¦¼ò°æµ®»Î¡Ë¡¢²«¿§¥Á¡¼¥à¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¤È¤â¤·¤²¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡¦¹âÌîÀµÀ®¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡3¥Á¡¼¥à¤ÇÁÔÀä¤ÊÃ¥¤¤¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÀÖ¥Á¡¼¥à¤¬¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¡£¡ÖÆüÍË·à¾ì¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¡Ö3¿Í¤Ç´§ÈÖÁÈ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¿å¥À¥¦¥Á¡¼¥à¤Ç¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢¡Ø´¶¼Õº×¡Ù¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÄ´À°¤¬¤Ä¤¡¢¸«»ö¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¡¢VTR¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤¬¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡ÙOK¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°¤»¤Ê¤¤±Ä¶È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÏÃ¡¢¤´ÇË»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤«¤Ê¤ê¡¢¼ÂÆþ¤ê¤Î¤¤¤¤±Ä¶È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢µ´±Û¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê»É¿È...Ä¹Ìî¸©Àé¶Ê»Ô¤ÎPRÂç»È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤½¤ÎÆü1Ç¯Á°¤«¤é´Ñ·îº×¤Ã¤Æ±Ä¶È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡Ä¡£¤Ê¤ó¤È¤«»É¿È¤À¤±¤Ç¤â¡×¤ÈÅê¹Æ¡£»É¿È¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤´ÇË»º¡©¡×¤È¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
