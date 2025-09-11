庄司智春、妻・藤本美貴の“寝顔ショット”に惚気「最高」 ファン「オレの女に向ける愛が尊い」「寝顔も美人」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が10日、自身のインスタグラムを更新。新たな「俺のオンナ」シリーズを投稿し、妻でタレントの藤本美貴（40）のプライベートショットを公開した。
【写真】「寝顔も美人」庄司智春が惚気ける妻・藤本美貴の“寝顔ショット”
庄司は「俺のオンナ 助手席で寝てる」とコメントし、藤本の寝顔を投稿。続けて、「シャッター音で起きたけど 目は開かない 疲れてるんだな 最高」と惚気を交えながら、目を閉じた状態で顔をカメラに向けた姿も披露し、夫婦時間を楽しむ様子をのぞかせた。
この仲むつまじい投稿に「寝顔も美人」「庄司さんの隣が安心する場所なんですね」「庄司さんのオレの女に向ける愛が尊いから」などとコメントが寄せられている。
